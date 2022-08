Správa TANAP-u upozorňuje turistov na kŕmenie zveri aj tabuľkami

Vysoké Tatry 13. augusta (TASR) - V Tatranskom národnom parku (TANAP) postupne pribúdajú tabuľky, ktoré upozorňujú na kŕmenie zveri. Pripomínajú, že to škodí samotným zvieratám a môže to ohroziť aj ľudí. Správa TANAP-u o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že takéto tabuľky inštalujú najmä v lokalitách, kde si turisti navykli prikrmovať zver.



"V okamihu, keď človek naťahuje ruku s rožkom či jabĺčkom, aby sa o dobroty z batoha podelil napríklad s líškou alebo kačkou, si neuvedomuje, že zvieratám robí medvediu službu. Ich tráviaca sústava totiž nie je prispôsobená na ľudskú stravu a takéto maškrtenie môže mať pre ne dokonca aj fatálne následky," uvádza.



Naučiť sa prijímať od človeka potravu nie je pre zvieratá podľa Správy TANAP-u problém, no odučiť ich od toho už áno. "Ak si na ľahko dostupné maškrty zvyknú, začnú ľudskú spoločnosť aj samy vyhľadávať a čoraz nástojčivejšie sa dožadovať prestretého stola. Odmietnutie môže vyústiť až do agresivity, vylúčený nie je ani útok," vysvetľuje s tým, že hoci je v tom zviera zväčša nevinne, za takéto správanie napokon spravidla zaplatí smrťou.



Správa TANAP-u upozorňuje aj na kŕmenie divých kačíc na brehu vysokohorských jazier. Pripomína, že pre citlivé ekosystémy, akými sú tatranské plesá, to má devastačné účinky. "Veď si len predstavte, čo sa stane, ak by ste ponechali kvantá rožkov či chleba vo vlastnom bazéne či záhradnom jazierku," uvádza. Dodáva tiež, že nadmerná konzumácia pečiva vtákom zároveň spôsobuje tráviace problémy a pocit sýtosti môže mať za následok, že budú odmietať inú stravu, ktorá je nevyhnutná pre ich správny vývoj.



V súvislosti s kŕmením líšok dáva do pozornosti, že ide o zvieratá, ktoré sú rezervoárom rôznych parazitov, pričom niektoré sú prenosné i na človeka a vyvolávajú závažné ochorenia. Na ľahko dostupnú potravu zároveň naučia aj ďalšie generácie.