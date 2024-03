Správa TANAP-u upravila bocianie hniezda vo Vavrišove i v Jamníku

Vysoké Tatry/Jamník/Vavrišovo 1. marca (TASR) - Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) v týchto dňoch upravili bocianie hniezda v obciach Vavrišovo a Jamník na Liptove. V oboch prípadoch hrozilo, že chránené jedince, ktoré ich obývali, prídu o svoje miesto na hniezdenie. Ochranári o tom informovali na sociálnej sieti.



"Po tom, čo sa na nás so žiadosťou o pomoc obrátili samosprávy, pustili sme sa do práce. Hniezdo vo Vavrišove sa už nakláňalo mimo strechy, a tak bolo len otázkou času, kedy sa zrúti. Navyše, bocianí príbytok prekrýval aj bleskozvod, čo bezpečnostný technik vyhodnotil ako riziko," uviedla Správa TANAP-u. Trojica strážcov spoločne so zoológom však našla riešenie, a tak bociania rodinka opäť využiť naplno svoje hniezdo na najvyššom bode hasičskej zbrojnice.



Rovnako si poradili aj v Jamníku, kde hrozilo, že padajúce časti bocianieho hniezda, ktoré si jeho obyvatelia postavili na komíne školy, zrania jej žiakov. "Obhliadka ukázala, že obydlie operencov je v pomerne dobrom stave, no vietor roztrúsil stavebný materiál po streche budovy. Konáre naši zamestnanci teda odstránili a okolie hniezda vyčistili," dodáva Správa TANAP-u.



Ochranári dodávajú, že na život vavrišovských operencov i ďalších živočíchov môžu návštevníci vidieť online. Stačí navštíviť stránku www.kukaj.sk.