Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. júl 2026Meniny má Henrich
< sekcia Regióny

Vo Vyšných Hágoch zlikvidovali 13 boľševníkov obrovských

.
Boľševníka obrovský. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Boľševník obrovský môže dorásť až do výšky štyroch metrov a patrí medzi najnebezpečnejšie invázne rastliny na Slovensku.

Autor TASR
Vyšné Hágy 15. júla (TASR) - Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) zlikvidovali pri trati Tatranských elektrických železníc vo Vyšných Hágoch 13 kvitnúcich jedincov invázneho boľševníka obrovského. Ako informovali na sociálnej sieti, odstránili a zozbierali všetky súkvetia, aby zabránili vysemeneniu rastlín a ich ďalšiemu šíreniu.

Boľševník obrovský môže dorásť až do výšky štyroch metrov a patrí medzi najnebezpečnejšie invázne rastliny na Slovensku. Jeho šťava môže pri kontakte s pokožkou a následnom vystavení slnečnému žiareniu spôsobiť bolestivé popáleniny a pľuzgiere.

Boľševník sa na Slovensko dostal prostredníctvom okrasných výsadieb, v súčasnosti však ohrozuje pôvodné rastlinné spoločenstvá. „Jedna rastlina dokáže vytvoriť tisíce semien, preto je včasný zásah kľúčový,“ dodali zo Správy TANAP-u s tým, že podobné zásahy pomáhajú chrániť tatranskú prírodu.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGICKÝ POŽIAR V CENTRE BRUSELU: Hlásia obete a nezvestných

Pellegrini položil v Azerbajdžane základný kameň školy M. R. Štefánika

Program semifinále MS v stredu 15. júla

FOTO: POSLEDNÝ BEH S BÝKMI: Medzi zranenými je aj 86-ročný Brit