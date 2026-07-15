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Vo Vyšných Hágoch zlikvidovali 13 boľševníkov obrovských
Boľševník obrovský môže dorásť až do výšky štyroch metrov a patrí medzi najnebezpečnejšie invázne rastliny na Slovensku.
Autor TASR
Vyšné Hágy 15. júla (TASR) - Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) zlikvidovali pri trati Tatranských elektrických železníc vo Vyšných Hágoch 13 kvitnúcich jedincov invázneho boľševníka obrovského. Ako informovali na sociálnej sieti, odstránili a zozbierali všetky súkvetia, aby zabránili vysemeneniu rastlín a ich ďalšiemu šíreniu.
Boľševník obrovský môže dorásť až do výšky štyroch metrov a patrí medzi najnebezpečnejšie invázne rastliny na Slovensku. Jeho šťava môže pri kontakte s pokožkou a následnom vystavení slnečnému žiareniu spôsobiť bolestivé popáleniny a pľuzgiere.
Boľševník sa na Slovensko dostal prostredníctvom okrasných výsadieb, v súčasnosti však ohrozuje pôvodné rastlinné spoločenstvá. „Jedna rastlina dokáže vytvoriť tisíce semien, preto je včasný zásah kľúčový,“ dodali zo Správy TANAP-u s tým, že podobné zásahy pomáhajú chrániť tatranskú prírodu.
Boľševník obrovský môže dorásť až do výšky štyroch metrov a patrí medzi najnebezpečnejšie invázne rastliny na Slovensku. Jeho šťava môže pri kontakte s pokožkou a následnom vystavení slnečnému žiareniu spôsobiť bolestivé popáleniny a pľuzgiere.
Boľševník sa na Slovensko dostal prostredníctvom okrasných výsadieb, v súčasnosti však ohrozuje pôvodné rastlinné spoločenstvá. „Jedna rastlina dokáže vytvoriť tisíce semien, preto je včasný zásah kľúčový,“ dodali zo Správy TANAP-u s tým, že podobné zásahy pomáhajú chrániť tatranskú prírodu.