Správa TANAP-u vyzýva na ostražitosť, hladiny potokov sa môžu dvíhať

Vysoké Tatry 14. septembra (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje na možné riziko zvýšenia hladiny riek a potokov počas víkendu. Na nadchádzajúce dni boli totiž vydané meteorologické a hydrologické výstrahy. Prudké a náhle dažde môžu so sebou priniesť mimoriadne silné zrážky a situácia sa tak môže rýchlo meniť aj v horách. Správa TANAP-u v tejto súvislosti uviedla, že aj z malého horského potoka sa v krátkom čase stáva neprekonateľná bariéra, či dokonca život ohrozujúca riava divokej vody, ktorá strhne i okolitý terén, konáre, skaly a pôdu.



Správca turistickej infraštruktúry preto upozorňuje návštevníkov, aby pri plánovaní svojich túr a výletov mali na zreteli, že je vždy potrebné vyhodnotiť predpoveď počasia, dĺžku a náročnosť trasy i vlastné schopnosti. "V prípade výstrah je lepšie zvoliť menej náročnú trasu, bezpečnú a kratšiu, z ktorej sa dá rýchlo vrátiť do bezpečia, ako vystavovať sa priamemu riziku," uviedla Správa TANAP-u.



Nešťastie v Monkovej doline z júla tohto roku, pri ktorom vyhasli dva ľudské životy, by malo byť podľa ochranárov výstrahou. Aj preto odporúčajú turistom zvážiť, či sa v týchto dňoch vydať do hôr a obzvlášť do svahovitého terénu, kde môže dôjsť k zosuvom, ktoré vznikajú náhle a únik pred nimi môže byť komplikovaný. Vyzýva v tejto súvislosti na ostražitosť a plánovanie si výletov zodpovedne, aby sa návštevníci zbytočne nevystavovali riziku.