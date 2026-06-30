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Správa TANAP-u začala kosiť lúky od Tatranskej Javoriny po Roháče
Pokosená tráva navyše nachádza svoje ďalšie využitie.
Autor TASR
Vysoké Tatry 30. júna (TASR) - Starostlivosť o tatranské lúky je v plnom prúde. Uplynulý týždeň začala Správa Tatranského národného parku (TANAP) s kosením lúk od Tatranskej Javoriny až po Roháče. Každý pokosený hektár je dôležitým krokom k zachovaniu druhovej rozmanitosti a zdravých nelesných biotopov v Tatrách. Správa TANAP-u o tom informovala na sociálnej sieti.
„V Správe TANAP-u obhospodarujeme viac ako 350 hektárov lúk, ktoré poskytujú priestor mnohým vzácnym rastlinám, opeľovačom aj ďalším živočíchom. Pravidelné kosenie je nevyhnutnou súčasťou ich ochrany,“ uviedla Správa TANAP-u.
Pokosená tráva navyše nachádza svoje ďalšie využitie. Vyrobené krmivo totiž slúži na zimné prikrmovanie zveri aj na kŕmenie koní. „Práce realizujeme v rámci projektu Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho významu v kompetenčnom území Správy TANAP-u 2,“ dodali ochranári.
„V Správe TANAP-u obhospodarujeme viac ako 350 hektárov lúk, ktoré poskytujú priestor mnohým vzácnym rastlinám, opeľovačom aj ďalším živočíchom. Pravidelné kosenie je nevyhnutnou súčasťou ich ochrany,“ uviedla Správa TANAP-u.
Pokosená tráva navyše nachádza svoje ďalšie využitie. Vyrobené krmivo totiž slúži na zimné prikrmovanie zveri aj na kŕmenie koní. „Práce realizujeme v rámci projektu Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho významu v kompetenčnom území Správy TANAP-u 2,“ dodali ochranári.