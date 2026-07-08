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Správa TANAP-u začína obnovu terénnej stanice Zadná Tichá
Predpokladaná hodnota samotnej zákazky na stavebné práce pre Terénnu stanicu Zadná Tichá je podľa údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie niečo vyše 71.000 eur.
Autor TASR
Vysoké Tatry 8. júla (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) začína obnovu Terénnej stanice Zadná Tichá v centre Tichej doliny v Západných Tatrách. Stanica už dlhé roky slúži ako zázemie pre odborníkov chrániacich jedinečnú prírodu Tatier a v najbližších mesiacoch prejde významnou obnovou. Správa TANAP-u o tom informovala na sociálnej sieti.
„Stanicu čaká rekonštrukcia strechy, drevenej fasády, okien, dverí, podláh či elektroinštalácie. Keďže stanica sa nachádza mimo elektrickej siete, energiu jej zabezpečia fotovoltické panely,“ uviedli ochranári. Po dokončení bude budova slúžiť ako moderné zázemie pre odborných pracovníkov Správy TANAP-u, vedcov, environmentálne vzdelávanie aj aktivity zamerané na ochranu biodiverzity a podporu udržateľného turizmu.
Investičná akcia je podporená z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci projektu „Turisti a príroda spolu“, určeného na podporu udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach. „Projekt je podporený švajčiarskym príspevkom na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskej únii,“ dodáva Správa TANAP-u. Celková alokácia spomínaného programu je takmer 23 miliónov eur. Predpokladaná hodnota samotnej zákazky na stavebné práce pre Terénnu stanicu Zadná Tichá je podľa údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie niečo vyše 71.000 eur.
„Stanicu čaká rekonštrukcia strechy, drevenej fasády, okien, dverí, podláh či elektroinštalácie. Keďže stanica sa nachádza mimo elektrickej siete, energiu jej zabezpečia fotovoltické panely,“ uviedli ochranári. Po dokončení bude budova slúžiť ako moderné zázemie pre odborných pracovníkov Správy TANAP-u, vedcov, environmentálne vzdelávanie aj aktivity zamerané na ochranu biodiverzity a podporu udržateľného turizmu.
Investičná akcia je podporená z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci projektu „Turisti a príroda spolu“, určeného na podporu udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach. „Projekt je podporený švajčiarskym príspevkom na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskej únii,“ dodáva Správa TANAP-u. Celková alokácia spomínaného programu je takmer 23 miliónov eur. Predpokladaná hodnota samotnej zákazky na stavebné práce pre Terénnu stanicu Zadná Tichá je podľa údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie niečo vyše 71.000 eur.