Správa TANAP-u zapožičala deťom preparáty zvierat
Poverený riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič dodal, že ide o preparáty, ktoré boli doteraz v depozitároch a nespĺňajú podmienky na vystavovanie.
Autor TASR
Levoča/Vysoké Tatry 4. decembra (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) zapožičala dve desiatky preparátov zvierat Spojenej škole internátnej v Levoči. Tú navštevujú slabozraké a nevidiace deti a tiež žiaci s iným zdravotným znevýhodnením. Riaditeľka školy Lucia Zalčíková uviedla, že preparáty využijú na hodinách prírodopisu a biológie, ale napríklad aj na slovenčine.
„Niekoľko exponátov už u nás máme, ale sú značne opotrebované, takže táto nová zbierka nám určite pomôže nielen na rozvoj zmyslového vnímania, ale aj na zážitkové vyučovanie. Deti, ktoré majú oslabený zrak alebo im úplne chýba, potrebujú zapojiť kompenzačné zmysly. Najideálnejšie je, ak im veci, s ktorými prichádzajú do kontaktu, alebo sa ich snažíme predstaviť, dáme v reálne podobe, a to platí aj o zvieratách. Je to ideálne, aby spoznali veľkosť zvieraťa, štruktúru jeho srsti, kože, šupín a podobne,“ vysvetlila Zalčíková. Podotkla, že sa viac deti naučia priamym skúmaním, bádaním a vlastným zážitkom ako z učebníc.
Poverený riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič dodal, že ide o preparáty, ktoré boli doteraz v depozitároch a nespĺňajú podmienky na vystavovanie. „Sme veľmi radi, že ešte môžu splniť svoju úlohu a priniesť poznanie pre deti v tejto škole. Vyberali sme ich podľa jej požiadaviek, aby si mohli doplniť informácie o tatranskej prírode. Budeme hľadať aj ďalšie možnosti, ako im pomôcť,“ uviedol riaditeľ a nevylúčil, že do budúcna prinesú deťom aj ďalšie, možno aj väčšie druhy zvierat. Postupne sa snažia debarierizovať a sprístupniť zdravotne znevýhodneným návštevníkom aj Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici.
Deti študujúce v Levoči dostali preparáty ako darček na Mikuláša a využívať ich budú môcť ako vzdelávací materiál najbližších päť rokov. Zoologička Správy TANAP-u Gabriela Chovancová upozornila, že budú zvieratá spoznávať vždy len v prítomnosti učiteľov, aby nedošlo k ich poškodeniu. „Ide o staršie predmety, v minulosti sa vytvorili pomocou iných procesov a technológií, takže celkom presne nevieme, čo sa tam ešte môže nachádzať. Je preto dôležité, aby si deti po každom skúmaní dôkladne umyli ruky. Je veľmi zaujímavé ich sledovať, ako s hmatom vnímajú zvieratá, ako skúmajú jednotlivé detaily, ako zobák, oko, srsť či pazúr a chvost,“ skonštatovala Chovancová. Medzi exponátmi sú napríklad srnčie mláďa, líška, vydra, rôzne druhy vtákov či ježko.
„Spoluprácu s TANAP-om si veľmi vážime, nie je to prvýkrát, už v minulosti sme spoločne vytvorili vianočnú pohľadnicu, deti mali zážitkové vyučovanie, keď pripravili náučný chodník s množstvom aktivít. Pán riaditeľ nám aj do budúcna prisľúbil podporu, takže verím, že spolupráca bude pokračovať,“ uzavrela Zalčíková.
