V Tatrách pribúdajú prípady porušovania návštevného poriadku

Na snímke turisti na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - František Iván

Medzi priestupkami sa objavili aj prípady takzvaného čierneho vodcovstva na najvyššie tatranské štíty, ako Gerlachovský štít, Satan či Lomnický štít.

Autor TASR
Vysoké Tatry 22. augusta (TASR) - V poslednom období pribúdajú vo Vysokých Tatrách prípady porušovania Návštevného poriadku Tatranského národného parku (TANAP) a zákona o ochrane prírody a krajiny. Strážcovia čoraz častejšie riešia nelegálne bivakovanie, pohyb mimo turistických značených chodníkov, kúpanie v plesách, či dokonca lietanie dronom. Upozorňuje na to Správa TANAP-u na sociálnej sieti a kontroly vo vysokohorskom prostredí preto profesionálni strážcovia prírody spolu s dobrovoľníkmi zintenzívnili.

„Na akciách sa podieľali aj poľskí kolegovia z Tatrzańskiego Parku Narodowego, s ktorými sme uskutočnili cezhraničnú hliadku v oblasti Chalubinského vrát, Szpiglasowej Przełęczy a Liptovských múrov. Počas spoločnej akcie strážcovia skontrolovali niekoľko stoviek návštevníkov a pri porušení pravidiel udelili pokuty. Až 90 percent priestupkov pritom zaznamenali u občanov Poľska. Najprísnejšie tresty postihli turistov, ktorí bivakovali na nepovolených miestach,“ konkretizovala Správa TANAP-u.

Medzi priestupkami sa objavili aj prípady takzvaného čierneho vodcovstva na najvyššie tatranské štíty, ako Gerlachovský štít, Satan či Lomnický štít. Strážcovia preto vyrážali do terénu už v skorých ranných hodinách, aby zachytili neoprávnený pohyb po národnom parku.

Správa TANAP-u zdôrazňuje, že cieľom týchto kontrol nie je šikanovať návštevníkov, ale chrániť jedinečnú tatranskú prírodu a zároveň zvyšovať bezpečnosť samotných turistov. „Príroda nášho najväčšieho národného parku nie je kulisou pre selfie ani prekážkovou dráhou na splnenie osobnej výzvy. Ide o citlivé a vzácne územie, ku ktorému je potrebné pristupovať s rešpektom a úctou,“ zdôraznili ochranári. Dodávajú, že pravidlá, ktoré v národnom parku platia, slúžia na ochranu horského prostredia, ktoré je mimoriadne zraniteľné. „Aj keď zápasíme s nedostatkom strážcov na také veľké územie, snažíme sa byť v teréne čo najčastejšie, aby sme dohliadli na dodržiavanie platných pravidiel,“ uzatvára Správa TANAP-u.
