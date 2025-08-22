< sekcia Regióny
V Tatrách pribúdajú prípady porušovania návštevného poriadku
Medzi priestupkami sa objavili aj prípady takzvaného čierneho vodcovstva na najvyššie tatranské štíty, ako Gerlachovský štít, Satan či Lomnický štít.
Autor TASR
Vysoké Tatry 22. augusta (TASR) - V poslednom období pribúdajú vo Vysokých Tatrách prípady porušovania Návštevného poriadku Tatranského národného parku (TANAP) a zákona o ochrane prírody a krajiny. Strážcovia čoraz častejšie riešia nelegálne bivakovanie, pohyb mimo turistických značených chodníkov, kúpanie v plesách, či dokonca lietanie dronom. Upozorňuje na to Správa TANAP-u na sociálnej sieti a kontroly vo vysokohorskom prostredí preto profesionálni strážcovia prírody spolu s dobrovoľníkmi zintenzívnili.
„Na akciách sa podieľali aj poľskí kolegovia z Tatrzańskiego Parku Narodowego, s ktorými sme uskutočnili cezhraničnú hliadku v oblasti Chalubinského vrát, Szpiglasowej Przełęczy a Liptovských múrov. Počas spoločnej akcie strážcovia skontrolovali niekoľko stoviek návštevníkov a pri porušení pravidiel udelili pokuty. Až 90 percent priestupkov pritom zaznamenali u občanov Poľska. Najprísnejšie tresty postihli turistov, ktorí bivakovali na nepovolených miestach,“ konkretizovala Správa TANAP-u.
Medzi priestupkami sa objavili aj prípady takzvaného čierneho vodcovstva na najvyššie tatranské štíty, ako Gerlachovský štít, Satan či Lomnický štít. Strážcovia preto vyrážali do terénu už v skorých ranných hodinách, aby zachytili neoprávnený pohyb po národnom parku.
Správa TANAP-u zdôrazňuje, že cieľom týchto kontrol nie je šikanovať návštevníkov, ale chrániť jedinečnú tatranskú prírodu a zároveň zvyšovať bezpečnosť samotných turistov. „Príroda nášho najväčšieho národného parku nie je kulisou pre selfie ani prekážkovou dráhou na splnenie osobnej výzvy. Ide o citlivé a vzácne územie, ku ktorému je potrebné pristupovať s rešpektom a úctou,“ zdôraznili ochranári. Dodávajú, že pravidlá, ktoré v národnom parku platia, slúžia na ochranu horského prostredia, ktoré je mimoriadne zraniteľné. „Aj keď zápasíme s nedostatkom strážcov na také veľké územie, snažíme sa byť v teréne čo najčastejšie, aby sme dohliadli na dodržiavanie platných pravidiel,“ uzatvára Správa TANAP-u.
„Na akciách sa podieľali aj poľskí kolegovia z Tatrzańskiego Parku Narodowego, s ktorými sme uskutočnili cezhraničnú hliadku v oblasti Chalubinského vrát, Szpiglasowej Przełęczy a Liptovských múrov. Počas spoločnej akcie strážcovia skontrolovali niekoľko stoviek návštevníkov a pri porušení pravidiel udelili pokuty. Až 90 percent priestupkov pritom zaznamenali u občanov Poľska. Najprísnejšie tresty postihli turistov, ktorí bivakovali na nepovolených miestach,“ konkretizovala Správa TANAP-u.
Medzi priestupkami sa objavili aj prípady takzvaného čierneho vodcovstva na najvyššie tatranské štíty, ako Gerlachovský štít, Satan či Lomnický štít. Strážcovia preto vyrážali do terénu už v skorých ranných hodinách, aby zachytili neoprávnený pohyb po národnom parku.
Správa TANAP-u zdôrazňuje, že cieľom týchto kontrol nie je šikanovať návštevníkov, ale chrániť jedinečnú tatranskú prírodu a zároveň zvyšovať bezpečnosť samotných turistov. „Príroda nášho najväčšieho národného parku nie je kulisou pre selfie ani prekážkovou dráhou na splnenie osobnej výzvy. Ide o citlivé a vzácne územie, ku ktorému je potrebné pristupovať s rešpektom a úctou,“ zdôraznili ochranári. Dodávajú, že pravidlá, ktoré v národnom parku platia, slúžia na ochranu horského prostredia, ktoré je mimoriadne zraniteľné. „Aj keď zápasíme s nedostatkom strážcov na také veľké územie, snažíme sa byť v teréne čo najčastejšie, aby sme dohliadli na dodržiavanie platných pravidiel,“ uzatvára Správa TANAP-u.