Odborníci skúmali správanie ľudí na námestí v Prievidzi

Prievidza 21. decembra (TASR) - Prievidzskí basketbalisti majú nad tými handlovskými prevahu. Rozhodli o tom pred časom fajčiari v Prievidzi vhodením cigaretového ohorku do špeciálne upravenej nádoby umiestnenej na Námestí slobody. Zároveň sa tak podstatne znížilo množstvo ohorkov v okolí odpadových nádob. Išlo o jednu z behaviorálnych intervencií, ktorými miestna samospráva spolu s odborníkmi skúmala správanie ľudí a v nadväznosti na to i dosah na miestnu ekonomiku či životné prostredie.



"Cieľom tohto projektu je prostredníctvom malých a finančne efektívnych zmien prispieť k zlepšeniu procesov samosprávy. K tomu, ako samospráva komunikuje s občanmi a aké má samospráva očakávania od občanov, ako občania reagujú na jej očakávania," načrtol predseda občianskeho združenia Civita Center Lukáš Lukáč.



Odborníci na behaviorálnu politiku sa podľa neho zamerali na šesť základných oblastí, ide o dane a poplatky, služby občanom, separovaný zber, znečistenie verejných priestranstiev, participatívny rozpočet a školstvo.



Špeciálny kôš na cigaretové ohorky umiestnili odborníci do centra na tri týždne. "Ľudia odhadzujú ohorky na zem a tieto niekedy predstavujú až 80 percent odpadu v uliciach. Pripravili sme preto špeciálny kôš. Mal hravú otázku: ktorý basketbalový tím je lepší, či Handlová alebo Prievidza. Vedeli sme, že v Prievidzi je to obľúbená téma, preto mala viac motivovať ľudí zahlasovať cigaretovým ohorkom," priblížila expertka Nikola Bernátová. Po tom, čo podľa nej zaviedli túto intervenciu, znížil sa počet ohorkov na zemi približne o 80 percent. "Overili sme si to dva týždne po sebe a efekt pretrvával aj dlhšie," doplnila.



V oblasti daní a poplatkov sa odborníci snažili, aby viac ľudí zaplatilo dane online, čím sa mala dosiahnuť menšia záťaž na pracovníkov úradu. Spolu s výmerom daní prišiel niektorým Prievidžanom domov špeciálny leták, kde mali návod, ako to urobiť. "Podarilo sa nám zvýšiť celkové percento ľudí, ktorí zaplatili online, z 36 na 42 percent. Dokonca u mladých ľudí do 29 rokov to bolo z 50 na 70 percent, čo ušetrilo asi 80 hodín na strane zamestnancov," ozrejmil Michal Plevka z Civita Center.



Experti tiež zasielali vybranej skupine ľudí leták s inštrukciami, ako správne separovať odpad. Aktivitu ešte neukončili, naďalej tak zbierajú dáta. Ešte neukončenou aktivitou je i zasielanie pripomienok o blížiacich sa písomkách na vybranej základnej škole v Prievidzi. Odborníci predbežne zistili, že vďaka intervencii sa zlepšil prospech žiakov z matematiky a slovenčiny v hornej hranici o osem percent.



"Musíme priznať, že v prvej etape sme nevedeli, čo máme očakávať od výskumu ako celku. Nevedeli sme, do čoho ideme, ale brali sme to ako výzvu. Teraz na polceste môžeme povedať, že sme radi, že sme sa mohli do projektu zapojiť. Vidíme zlepšenia v niektorých oblastiach. Pre nás je motivujúce predovšetkým školstvo a platenie daní," skonštatoval hovorca mesta Michal Ďureje.



Po spracovaní všetkých oblastí mesto podľa neho rozhodne, čo ďalej. "Už teraz môžeme povedať, že niektoré závery projektov nás ohromilo natoľko, že ich určite budeme využívať. Momentálne sme v internej komunikácii, čo sa týka umiestnenia špeciálnych 'ohorkových' košov," dodal.



S projektom začali odborníci z Civita Center spolu s partnermi v máji 2018 a ukončia ho v júli 2020. Časť behaviorálnych intervencií realizujú aj v Michalovciach. Aktivita je súčasťou projektu s názvom Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov. Financovaný je z Operačného programu Efektívna verejná správa.