Správca pohrebísk v Prievidzskom okrese eviduje nárast úmrtí

Prievidza 22. februára (TASR) - Jeden z najväčších správcov pohrebísk v okrese Prievidza eviduje za posledné mesiace nárast úmrtí spojených s pandémiou nového koronavírusu. Počet obradov na cintorínoch v správe spoločnosti Parte, s.r.o. so sídlom v Prievidzi stúpol v priemere o viac ako 80 percent. Pohreby rieši firma v zákonnej lehote, rovnako nezaznamenala problémy v súvislosti s ukladaním pozostalých. TASR o tom informovala Sylvie Šablicová zo spoločnosti.



"V novembri a decembri minulého roka stúpol počet úmrtí - obradov v porovnaní s predminulým rokom o viac ako 80 percent. Začiatok tohto roka nám tiež priniesol oproti minulému roku stúpajúcu tendenciu, a to o viac ako 80 percent," načrtla Šablicová.



Pozostalí podľa nej preferujú viac kremáciu ako pochovávanie do zeme, kremácia tvorí 70 percent, zvyšných 30 percent je kopanie hrobových miest. "Obrady riešime v zákonnej lehote. Kremačné obrady sa uskutočnia spravidla do troch dní a jamové sa niekedy predĺžia o deň, dva kvôli požiadavkám pozostalých, ktorí si zväčša prajú obrady v popoludňajších hodinách. V rovnakom čase vieme zabezpečiť jeden až dva jamové pohreby. Niekedy môže byť posunutý termín jamového obradu, a to z dôvodu sťažených podmienok pri výkope, poveternostných podmienok," priblížila.



Na urny s popolom svojich príbuzných čakajú pozostalí dlhšie. "Čakacia doba doručenia urny s popolom sa predĺžila približne o týždeň, a to z dôvodu celoslovenského navýšenia zosnulých pre pandémiu nového koronavírusu. Krematórium si však plní pravidelne záväzky voči firme," doplnila Šablicová.



Spoločnosť má v správe pohrebiská v meste Bojnice a mestskej časti Dubnica, v meste Handlová a jeho mestských častiach Morovno a Nová Lehota, ako i v okolitých dedinách. K dispozícii má päť boxov s kapacitou 36 tiel, v okolitých dedinách spolu pre deväť tiel. "S uložením zosnulých do chladiacich boxov nemáme problém, kapacitne postačujú. Boxy sme postupne zrekonštruovali ešte pred pandémiou. V okolitých dedinách zabezpečujeme ich pravidelné revízie," ozrejmila Šablicová.



Správca nezaznamenáva problémy okolo pohrebných služieb spojených s nedostatkom personálu či materiálu. Ochotný je i pomôcť zasiahnutejším regiónom. "V prípade potreby a dohody vieme pomôcť. S niektorými pohrebnými službami máme už teraz úzku spoluprácu, pokiaľ to bolo potrebné, vypomohli sme si aj v minulosti," dodala Šablicová.