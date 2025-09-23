< sekcia Regióny
Správca vyhlásil na handlovskú plaváreň druhé kolo ponukového konania
Záujemcovia sú v rámci verejného ponukového konania povinní doručiť písomné cenové ponuky najneskôr do 30 kalendárnych dní od zverejnenia verejného ponukového konania.
Autor TASR
Handlová 23. septembra (TASR) - Prevádzku a rekonštrukciu mestskej plavárne i kúpaliska v Handlovej by mala zabezpečovať nová spoločnosť. Správca konkurznej podstaty vyhlásil druhé kolo verejného ponukového konania na koncesnú zmluvu. Informáciu zverejnil v Obchodnom vestníku.
„Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu B.T.I., spol. s r. o., uložil 17. septembra správcovi konkurznej podstaty úpadcu záväzný pokyn na speňažovanie majetku úpadcu. Hneď na to, 18. septembra, vyhlásila správcovská spoločnosť LawService Recovery druhé kolo verejného ponukového konania na odplatný predaj časti podniku úpadcu,“ uviedla handlovská samospráva.
Záujemcovia sú v rámci verejného ponukového konania povinní doručiť písomné cenové ponuky najneskôr do 30 kalendárnych dní od zverejnenia verejného ponukového konania. Jeho podmienky sú dostupné na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a na webovom sídle mesta.
Prvé kolo verejného ponukového konania zverejnil správca konkurznej podstaty koncom apríla. Zostávajúcu časť pohľadávky v prípade koncesnej zmluvy vyčíslil na 3.513.599,82 eura. V súpise majetku sa okrem iného nachádzajú vstupný objekt kúpaliska, osvetlenie plavárne, lavičky, skrinky na prezliekanie, čerpadlo, filtrácie, štyri telefóny či serverovňa. Právo na užívanie plavárne správca vyčíslil na 500.000 eur a technické zhodnotenie stavby krytého bazénu na viac ako 424.000 eur.
O výsledku konania, z ktorého vzišiel záujemca, informoval správca mesto. To po zasadnutí odbornej komisie skonštatovalo, že tento nesplnil podmienky verejného obstarávania. „Je povinnosťou mesta Handlová postupovať, prípadne nazerať na ponuku z pohľadu verejného obstarávateľa. V tomto prípade neboli splnené podmienky zákona o verejnom obstarávaní, ktoré boli platné v roku 2017, a zároveň i aktuálneho zákona. Išlo napríklad o to, že spoločnosť nebola zapísaná v registri partnerov verejného sektora,“ vysvetlila predčasom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Zdôraznila, že mesto si stále plní svoje povinnosti, ktoré sa týkajú odplaty za koncesnú zmluvu z roku 2017.
Konkurz na majetok koncesionára, spoločnosť B.T.I., vyhlásil súd ešte koncom januára 2023. Modernizáciu a prevádzku mestskej plavárne a priľahlého kúpaliska mala zabezpečiť spoločnosť za viac ako päť miliónov eur. Všetok majetok zostáva aj naďalej mestský, mesto malo náklady spojené s rekonštrukciou splácať na základe koncesnej zmluvy počas 15 rokov. Plaváreň uzatvorili ešte v roku 2017, s rekonštrukciou začala firma na začiatku roka 2018.
„Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu B.T.I., spol. s r. o., uložil 17. septembra správcovi konkurznej podstaty úpadcu záväzný pokyn na speňažovanie majetku úpadcu. Hneď na to, 18. septembra, vyhlásila správcovská spoločnosť LawService Recovery druhé kolo verejného ponukového konania na odplatný predaj časti podniku úpadcu,“ uviedla handlovská samospráva.
Záujemcovia sú v rámci verejného ponukového konania povinní doručiť písomné cenové ponuky najneskôr do 30 kalendárnych dní od zverejnenia verejného ponukového konania. Jeho podmienky sú dostupné na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a na webovom sídle mesta.
Prvé kolo verejného ponukového konania zverejnil správca konkurznej podstaty koncom apríla. Zostávajúcu časť pohľadávky v prípade koncesnej zmluvy vyčíslil na 3.513.599,82 eura. V súpise majetku sa okrem iného nachádzajú vstupný objekt kúpaliska, osvetlenie plavárne, lavičky, skrinky na prezliekanie, čerpadlo, filtrácie, štyri telefóny či serverovňa. Právo na užívanie plavárne správca vyčíslil na 500.000 eur a technické zhodnotenie stavby krytého bazénu na viac ako 424.000 eur.
O výsledku konania, z ktorého vzišiel záujemca, informoval správca mesto. To po zasadnutí odbornej komisie skonštatovalo, že tento nesplnil podmienky verejného obstarávania. „Je povinnosťou mesta Handlová postupovať, prípadne nazerať na ponuku z pohľadu verejného obstarávateľa. V tomto prípade neboli splnené podmienky zákona o verejnom obstarávaní, ktoré boli platné v roku 2017, a zároveň i aktuálneho zákona. Išlo napríklad o to, že spoločnosť nebola zapísaná v registri partnerov verejného sektora,“ vysvetlila predčasom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Zdôraznila, že mesto si stále plní svoje povinnosti, ktoré sa týkajú odplaty za koncesnú zmluvu z roku 2017.
Konkurz na majetok koncesionára, spoločnosť B.T.I., vyhlásil súd ešte koncom januára 2023. Modernizáciu a prevádzku mestskej plavárne a priľahlého kúpaliska mala zabezpečiť spoločnosť za viac ako päť miliónov eur. Všetok majetok zostáva aj naďalej mestský, mesto malo náklady spojené s rekonštrukciou splácať na základe koncesnej zmluvy počas 15 rokov. Plaváreň uzatvorili ešte v roku 2017, s rekonštrukciou začala firma na začiatku roka 2018.