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Správca zálohového systému nasadil nové dvojkomorové zvozové vozidlá
Nové vozidlá umožňujú oddelený zber plastových fliaš a plechoviek v dvoch komorách, pričom materiál je počas zvozu priebežne zhutňovaný lisovacím zariadením.
Autor TASR
Trnava 1. júla (TASR) - Správca zálohového systému (SZS) nasadil do prevádzky štyri nové dvojkomorové zvozové vozidlá určené na spoločný zber zálohovaných plastových fliaš a plechoviek. Očakáva od nich zefektívnenie zvozov, zníženie počtu vozidiel v teréne aj nižšiu uhlíkovú stopu. Pre TASR to uviedol riaditeľ logistiky a prevádzky Správcu zálohového systému Ján Franek.
Nové vozidlá umožňujú oddelený zber plastových fliaš a plechoviek v dvoch komorách, pričom materiál je počas zvozu priebežne zhutňovaný lisovacím zariadením. Podľa Franeka dokážu odviezť približne dvojnásobný objem materiálu oproti bežným nákladným vozidlám bez kompresie. „Našou prioritou v logistike je ekonomika, spokojnosť zákazníka a environmentálne hľadisko. Toto vozidlo zlepšuje všetky tri oblasti,“ skonštatoval.
SZS sa pre dvojkomorové vozidlá rozhodol po otestovaní jednokomorového modelu, ktorý využíval približne dva roky. Hoci aj ten bol podľa Franeka efektívnejší ako klasické nákladné vozidlá, z pohľadu riadenia prevádzky sa ako výhodnejšie ukázalo riešenie umožňujúce zvoz oboch druhov obalov naraz.
Nové vozidlá budú jazdiť v regiónoch Žilina, Nitra, Košice a Prešov, ako aj v oblasti Nového Mesta nad Váhom, Trnavy a Trenčína. Podľa SZS boli vybrané lokality s vysokou koncentráciou odberných miest a veľkým objemom vyzbieraných obalov, kde možno ich kapacitu využiť najefektívnejšie.
Franek doplnil, že prioritou počas letných mesiacov je udržať plynulosť zvozov a postupne zaradiť všetky nové vozidlá do prevádzky. Následne chce správca vyhodnotiť ich využitie a zvážiť rozšírenie aj do ďalších regiónov, napríklad Zvolena a Svitu. Zároveň uviedol, že tento rok optimalizoval zvozové regióny a upravil minimálny objem objednávok na zvoz. Tieto opatrenia podľa neho prispeli k zníženiu dopravných nákladov približne o 12.000 eur mesačne.
K 30. júnu 2026 bolo do systému zálohovania zapojených 3692 odberných miest, z toho 2636 využívalo automatické výkupné zariadenia. Od spustenia systému sa na Slovensku vyzbieralo viac ako 4,61 miliardy zálohovaných obalov, z toho približne 2,63 miliardy plastových fliaš a 1,99 miliardy plechoviek. Od začiatku tohto roka ich pribudlo takmer 415 miliónov.
Nové vozidlá umožňujú oddelený zber plastových fliaš a plechoviek v dvoch komorách, pričom materiál je počas zvozu priebežne zhutňovaný lisovacím zariadením. Podľa Franeka dokážu odviezť približne dvojnásobný objem materiálu oproti bežným nákladným vozidlám bez kompresie. „Našou prioritou v logistike je ekonomika, spokojnosť zákazníka a environmentálne hľadisko. Toto vozidlo zlepšuje všetky tri oblasti,“ skonštatoval.
SZS sa pre dvojkomorové vozidlá rozhodol po otestovaní jednokomorového modelu, ktorý využíval približne dva roky. Hoci aj ten bol podľa Franeka efektívnejší ako klasické nákladné vozidlá, z pohľadu riadenia prevádzky sa ako výhodnejšie ukázalo riešenie umožňujúce zvoz oboch druhov obalov naraz.
Nové vozidlá budú jazdiť v regiónoch Žilina, Nitra, Košice a Prešov, ako aj v oblasti Nového Mesta nad Váhom, Trnavy a Trenčína. Podľa SZS boli vybrané lokality s vysokou koncentráciou odberných miest a veľkým objemom vyzbieraných obalov, kde možno ich kapacitu využiť najefektívnejšie.
Franek doplnil, že prioritou počas letných mesiacov je udržať plynulosť zvozov a postupne zaradiť všetky nové vozidlá do prevádzky. Následne chce správca vyhodnotiť ich využitie a zvážiť rozšírenie aj do ďalších regiónov, napríklad Zvolena a Svitu. Zároveň uviedol, že tento rok optimalizoval zvozové regióny a upravil minimálny objem objednávok na zvoz. Tieto opatrenia podľa neho prispeli k zníženiu dopravných nákladov približne o 12.000 eur mesačne.
K 30. júnu 2026 bolo do systému zálohovania zapojených 3692 odberných miest, z toho 2636 využívalo automatické výkupné zariadenia. Od spustenia systému sa na Slovensku vyzbieralo viac ako 4,61 miliardy zálohovaných obalov, z toho približne 2,63 miliardy plastových fliaš a 1,99 miliardy plechoviek. Od začiatku tohto roka ich pribudlo takmer 415 miliónov.