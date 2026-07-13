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Správca zálohového systému sprístupnil metodické materiály pre žiakov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jedným z kľúčových predpokladov na naplnenie víze v oblasti nakladania s odpadom z plastových fliaš a plechoviek je podľa SZS budovanie povedomia o význame cirkulárnej ekonomiky už od mladého veku.

Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Správca zálohového systému (SZS) sprístupnil učiteľom metodické materiály pre žiakov prvého stupňa základných škôl (ZŠ). SZS tak nadväzuje na už implementovaný projekt pracovných materiálov pre stredoškolákov. TASR o tom informoval marketingový špecialista SZS Miroslav Gupka.

Jedným z kľúčových predpokladov na naplnenie víze v oblasti nakladania s odpadom z plastových fliaš a plechoviek je podľa SZS budovanie povedomia o význame cirkulárnej ekonomiky už od mladého veku. Správca zdôrazňuje, že cieľom vzdelávania nie je len to, aby deti a mladí ľudia vedeli, čo a ako recyklovať, ale najmä aby mali v sebe ukotvený pocit dôležitosti recyklácie pre udržateľnosť.

Správca zálohového systému sa preto rozhodol opätovne osloviť pedagógov a odborníkov na vzdelávanie, aby v nadväznosti na už realizovaný a postupne implementovaný projekt metodických a pracovných materiálov pre stredoškolákov pripravili aj učebné materiály pre mladších žiakov základných škôl a ich učiteľov.

Autorský tím tvorili učitelia prvého stupňa ZŠ so skúsenosťami s projektovým a integrovaným vyučovaním, odborní konzultanti v oblasti environmentálnej výchovy a kurikulárnej reformy, ako aj študenti učiteľstva pre primárne vzdelávanie, vychovávateľstvo a environmentálne štúdiá. Ich hlavným zadaním bolo zvýšiť informovanosť a podporiť pozitívny vzťah detí vo veku šiestich až desiatich rokov k zálohovaniu plastových fliaš a plechoviek a zároveň v nich postupne rozvíjať záujem o princípy udržateľného života.

Vytvorené metodické listy umožňujú prepájanie environmentálnych tém s obsahom predmetov, ako sú človek a príroda, človek a spoločnosť, etická výchova, výtvarná výchova či človek a svet práce. Súčasťou učebných materiálov sú aj pracovné listy so zážitkovými a aktivizujúcimi úlohami pre žiakov mladšieho školského veku, prepojené s rozvojom ich digitálnych kompetencií, podnikavosti a kritického myslenia.

Všetky metodické materiály a pracovné listy pre učiteľov a žiakov prvého stupňa ZŠ, ako aj pre stredoškolských učiteľov sú dostupné na stiahnutie na webstránke Správcu zálohového systému. V najbližšom období sa stanú súčasťou portálu pre učiteľov, ktorý vytvoril Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM).
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