Správca zálohového systému štartuje Letnú zálohovú sezónu

Prešov 18. júna (TASR) - Správca zálohového systému štartuje na Slovensku „Letnú zálohovú sezónu“. Na odprezentovanie možností, ako sa dá v letnej turistickej sezóne zálohovať na slovenských kúpaliskách, športoviskách, ale aj v turistických lokalitách, si tentoraz vybral mesto Prešov, kde prevádzkovateľ mestského kúpaliska Sun Park realizuje zber zálohovaných obalov. Generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč a riaditeľ areálu kúpaliska Sun Park Prešov Rastislav Horkovič o tom informovali na stredajšom tlačovom brífingu.



Odberné miesta vznikajú v spolupráci so samosprávami, s neziskovými organizáciami, ale aj so súkromníkmi všade tam, kde nie je povinnosť vytvárať klasické odberné miesta. Táto aktivita naberá podľa Správcu zálohového systému na dôležitosti zvlášť v letnej turistickej sezóne, keď jednak narastá predaj nealko nápojov v zálohovaných obaloch a zároveň nie každý občan má záujem si tento zálohovaný obal odniesť so sebou a odovzdať ho v obchodnej prevádzke.



„Sme veľmi radi, že na celom Slovensku vznikajú iniciatívy, kde samosprávy, školy, neziskové organizácie, ale aj cirkevné komunity realizujú zber zálohovaných obalov s cieľom využiť takto získané prostriedky na verejnoprospešný alebo dobročinný účel. V Prešove sme dnes svedkami spolupráce samosprávy a súkromného prevádzkovateľa kúpaliska, ktorej výsledkom je, že zálohované obaly, ktoré si návštevníci neodnesú domov, neskončia v odpadkových košoch, ale v na to určenom odbernom mieste,“ povedal generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Áč.



Správca zálohového systému zapožičal prešovskému kúpalisku zberné nádoby, zabezpečil zvoz obalov a poskytuje mu metodickú podporu pri realizácii ich zberu. Rovnaký model bol úspešne odskúšaný už vlani v Bratislave.



„Veríme, že návštevníci nášho kúpaliska aj vďaka spolupráci s mestom Prešov a so Správcom zálohového systému ocenia možnosť zálohovania v jeho priestoroch a zároveň môžu týmto jednoduchým spôsobom prispieť na projekty, ktoré v konečnom dôsledku pomáhajú celej komunite a skvalitňujú naše služby,“ uviedol riaditeľ areálu prešovského kúpaliska Sun Park Horkovič.



Medzi miesta, lokality a podujatia, kde už záloh slúži na dobrú vec, patria napríklad obce Skalité, Čachtice, Kálnica, Tuhár, hrad Beckov, ale aj viaceré letné hudobné festivaly. Pred tohtoročnou letnou turistickou sezónou umiestnil Správca zálohového systému nádoby na zber zálohovaných obalov aj na Štrbskom Plese. Od roku 2023 takto vytvoril na Slovensku už 25 odberných miest s osadenými zbernými nádobami v národných parkoch a turisticky atraktívnych oblastiach.



Výťažok z takto vyzbieraných zálohovaných nápojových obalov pomáha pri opravách ihrísk, nákupe lavičiek, odpadkových košov, školských pomôcok či podpore sociálne slabších obyvateľov.