Správe TANAP-u vopred neoznámili prelet vrtuľníka nad chráneným územím

Vysoké Tatry 28. mája (TASR) - Správe Tatranského národného parku (TANAP) vopred neoznámili prelet vrtuľníka nad chráneným územím. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová v reakcii na nehodu vrtuľníka, ktorá sa stala v sobotu (25. 5.) v blízkosti Chaty pod Rysmi. Okolnosti pádu vrtuľníka sú stále v štádiu vyšetrovania.



Obžutová objasnila, že rozhodnutie na let vrtuľníka v piatom stupni ochrany prírody udeľuje Okresný úrad (OÚ) Prešov. Vedúci odboru životného prostredia OÚ Miroslav Benko pre TASR uviedol, že im ako orgánu ochrany prírody a krajiny nebola doručená žiadosť o vydanie rozhodnutia na let vrtuľníkom pre žiadateľa Industry-logistik. Upozornil tiež, že každé vydané rozhodnutie úradu, ktorým je umožnený let vrtuľníkom v chránenom území TANAP-u v tej výške nad terénom, o akej hovorí zákon o ochrane prírody a krajiny, obsahuje aj viaceré podmienky. Plánovaný let treba napríklad oznámiť Správe TANAP-u a je možné vykonať ho len mimo obdobia ochrany kamzíka, teda rodenia a vyvádzania mláďat a kamzičej ruje. "Správe TANAP-u let zo dňa 25. mája 2024 nebol oznámený," zdôraznila Obžutová.



Dodala, že vyšetrovanie pádu vrtuľníka spadá pod činnosť Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru pod Ministerstvom dopravy (MD) SR. S útvarom Správa TANAP-u aktuálne podľa hovorkyne komunikuje a je pripravená poskytnúť aj súčinnosť pri vyšetrovaní. "Nehoda je aktuálne vo fáze vyšetrovania, a preto sa k jej priebehu nemôžeme vyjadrovať," uviedla na margo pádu vrtuľníka pre TASR hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková.



"Prelety vrtuľníkmi ponad chránené územia majú za následok plašenie zvierat. Kamzíky, ale i svište považujú vrtuľníky za predátory, ako napríklad orla, a prirodzene sa snažia pred nimi skryť. V dôsledku stresovej situácie môže pri snahe ukryť sa dôjsť k zraneniu zvieraťa, dokonca k jeho smrti. Obzvlášť v jarnom období, keď samice vyvádzajú mladé a po zime si hľadajú opäť potravu, je zver veľmi zraniteľná," zdôraznila Obžutová. Konkrétne následky, ktoré spôsobil víkendový pád vrtuľníka v uvedenej lokalite, budú podľa nej známe až po dôkladnom vyšetrení nehody.



O páde vrtuľníka informovala v nedeľu (26. 5.) na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air - Transport Europe. Spadnutý stroj lokalizovali približne 150 metrov od chaty. Po prílete záchranárov boli tri osoby z vrtuľníka v starostlivosti personálu chaty. Jedného z nich, 48-ročného muža, s úrazom hlavy a odreninami letecky transportovali do popradskej nemocnice. Zvyšní dvaja ľudia vyviazli bez zranení.