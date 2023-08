Správny súd v Banskej Bystrici už funguje, chýba mu niekoľko sudcov

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Novovzniknutému Správnemu súdu Banská Bystrica chýba do plného stavu ešte niekoľko sudcov. Súd však svoju činnosť rozbehol a od svojho vzniku začiatkom júna sa mu podarilo zabezpečiť veci podstatné na jeho fungovanie. V pondelok to v Banskej Bystrici uviedli predseda vlády Ľudovít Ódor a ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová.



Dubovcová počas návštevy v Banskej Bystrici skonštatovala, že správnemu súdu sa od svojho vzniku podarilo zabezpečiť pomerne slušné personálne zázemie. Situácia na banskobystrickom správnom súde je podľa jej slov lepšia ako v Bratislave, kde chýba väčší počet sudcov i odborných zamestnancov. "Na tomto správnom súde by malo byť 23 sudcov, teraz majú 14," priblížila Dubovcová s tým, že zabezpečovanie sudcov je naďalej v procese.



Predseda Správneho súdu Banská Bystrica Peter Molčan uviedol, že jediným zákonne využiteľným prostriedkom na získanie sudcov je výberové konanie. "Naposledy nebolo veľmi úspešné, teraz najbližšie na štyroch zostávajúcich sudcov sa začne 6. septembra. Piati, ktorí boli vybratí, sú už v procese pred súdnou radou," dodal Molčan.



Vznik Správneho súdu v Banskej Bystrici priniesla od začiatku júna reforma súdnej mapy. Správne súdy vznikli aj v Bratislave a Košiciach, kde okrem toho pribudli i mestské súdy. Na reformu nadväzujú aj investície z plánu obnovy do súdnych budov, ktoré majú priniesť lepšie podmienky pre sudcov a iných pracovníkov i šetrenie prevádzkových nákladov.



"Zámerom je zefektívnenie súdnych procesov. Kým všeobecné súdy riešia spory medzi občanmi, správny súd rieši spory medzi štátom a občanom," vysvetlil Ódor s tým, že špecializácia súdov má priniesť rýchlejšie a efektívnejšie konania.