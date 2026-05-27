Správny súd v Košiciach rozhodol o posunutí katastrálnej hranice
Spor o katastrálne územie medzi obcou Ľubica a Kežmarkom sa týka časti sídliska, ktoré postavili ešte v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď bola Ľubica mestskou časťou Kežmarku.
Autor TASR
Kežmarok/Košice/Ľubica 27. mája (TASR) - Na Správnom súde (SS) v Košiciach sa v stredu uskutočnilo pojednávanie vo veci posunu hranice katastrálnych území Kežmarku a susednej obce Ľubica. Trojčlenný senát rozhodol, že zamieta žalobu obce a potvrdil postup Okresného úradu Kežmarok - katastrálny odbor z roku 2018, ktorým posunul katastrálnu hranicu medzi Kežmarkom a Ľubicou v prospech mesta. Rozsudok podľa primátora Jána Ferenčáka potvrdil, že sídlisko Juh patrí Kežmarku a občania, ktorí na území žijú, sú a aj budú Kežmarčania.
Toto rozhodnutie tak nadväzuje na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (NSS SR) z decembra 2025, ktorý zrušil predchádzajúci rozsudok Správneho súdu v Košiciach z 31. marca 2025 a vrátil vec na ďalšie konanie. Voči stredajšiemu rozhodnutiu súdu nie je podľa mesta prípustné odvolanie a rozhodnutie bude právoplatné po jeho doručení účastníkom konania. „Súd si splnil svoju povinnosť a poučil strany sporu o možnosti podať voči nemu kasačnú sťažnosť, no to nemá vplyv na jeho právoplatnosť,“ uviedla radnica.
Po upozornení prokurátorky Okresnej prokuratúry Kežmarok začal Okresný úrad Kežmarok - katastrálny odbor v polovici mája konanie, ktorým bude katastrálna hranica posunutá na úroveň zo začiatku roka 2025 a celé sporné územie bude patriť do katastrálneho územia Kežmarku. Podľa katastrálneho zákona je lehota na vykonanie záznamového konania 60 dní. Do konca júla by teda malo byť sporné územie opäť súčasťou kežmarského katastra.
„Chcem vyzvať obec Ľubica, aby akceptovala a rešpektovala rozhodnutia súdov a nezaťažovala občanov ďalšími súdnymi spormi,“ dodal primátor Kežmarku. Právny zástupca mesta Radoslav Procházka dodal, že košický SS zohľadnil záväzné právne závery NSS, ktorý rozhodol, že kataster postupoval v súlade so zákonom, keď zapísal zmenu katastrálnej hranice tak, že sídlisko Juh patrí Kežmarku.
Spor o katastrálne územie medzi obcou Ľubica a Kežmarkom sa týka časti sídliska, ktoré postavili ešte v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď bola Ľubica mestskou časťou Kežmarku. V roku 1992 sa obec osamostatnila a mala nasledovať dohoda o usporiadaní územia, tá však nevznikla. K posunu katastrálnej hranice došlo koncom mája 2018. Správny súd v Košiciach v marci 2025 tieto zmeny zrušil, čím rozhodol v prospech obce. Okresný úrad Kežmarok tak na základe uvedeného rozsudku posunul v lete 2025 hranicu na pôvodný stav, čo zasiahlo približne 3200 obyvateľov sídliska. Ich trvalý pobyt je síce v Kežmarku, no po zmene katastra patrili pod Ľubicu.
