Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Bratislava 25. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 25. novembra 2021 - 5.45 h. Na Slovensku platí od dnes na 90 dní núdzový stav. Vláda schválila aj dvojtýždňový zákaz vychádzania. Ten neplatí od 1.00 do 5.00 h. V súlade s uznesením vlády môžu byť od dnes otvorené iba prevádzky poskytujúce základné služby a potreby. Tie budú fungovať v režime základ pre všetkých obyvateľov.– Na pracovisko bude od začiatku budúceho týždňa možný vstup iba v režime OP, teda zaočkovaným a zamestnancom, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali v posledných 180 dňoch. Ostatní pracovníci sa budú musieť raz za sedem dní na pracovisku povinne otestovať. Tento režim by mal platiť do konca roka. Testy budú zabezpečovať zamestnávatelia, náklady na ne preplatí ministerstvo hospodárstva. Slovensko sa nachádza v situácii, v akej ešte nebolo. Je tu najhoršia epidemiologická situácia za celú pandémiu nového koronavírusu, uviedol včera hlavný hygienik Ján Mikas. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský avizoval, že sa zastavia ďalšie operácie v rámci bielej medicíny. Slovensko bude navyšovať ďalšie kapacity pre pacientov s ochorením COVID-19. Reprofilizácia sa dotkne aj špecializovaných ústavov. Spočiatku má ísť o kardiovaskulárne ústavy, neskôr aj onkologické ústavy, ktoré doposiaľ svoju činnosť vykonávali bez obmedzení. Najväčšia slovenská nemocnica - Univerzitná nemocnica Bratislava - eviduje aktuálne 4560 plánovaných operácií v rôznych odbornostiach, ako je ortopédia, neurochirurgia, chirurgia a gynekológia, ktoré musela odložiť v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.- Od dnes musia mať žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiaci prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.- Školy na Slovensku sa budú zatvárať ako posledné. Informoval o tom minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že liberáli si uplatnili právo veta. Aktuálne sa v školách prezenčne vzdeláva 82,7 percenta žiakov.- Ministerstvo hospodárstva začiatkom decembra spustí výzvu na dotácie na nájomné. Štát by tak mal prispieť na nájomné podnikateľom, ktorí majú priestory na svoje prevádzky prenajaté, a to aj spätne od ich štátom nariadeného zatvorenia z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie.- Na boj s pandémiou sa denne môže vyčleniť do 1000 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Vojaci môžu byť vyčlenení do 31. marca budúceho roka.- Slovensko by malo nakúpiť 10 miliónov kusov antigénových testov. Malo by ísť o testy spoločnosti Siemens - antigénový test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test, ktoré spĺňajú aj kritériá pre potreby samotestovania.- Slovensko nakúpi 35.000 balení lieku s účinnou látkou molnupiravir, ktorý sa používa na liečbu Bratislava COVID-19. MZ SR navrhuje uzatvoriť zmluvu aj na nákup ďalších až 35.000 dávok predmetného lieku s cieľom zabezpečenia dostupnosti tohto lieku do konca tohto roka.– Včera v priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši vyraďovali nových vojenských lekárov. Všetci jedenásti budú okamžite nasadení do nemocníc. V zdravotníckych zariadeniach na Slovensku sú aktuálne nasadení všetci dostupní vojenskí lekári - 35 z nich pôsobí priamo v nemocniciach a traja v ambulanciách.- Vakcíny proti koronavírusu znižujú riziko prenosu v súčasnosti dominantného koronavírusového variantu delta o približne 40 percent. Včera to uviedla Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá varovala ľudí, aby neprepadli falošnej predstave o bezpečnosti.- Z pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice dnes predpoludním prepustia českého prezidenta Miloša Zemana, ktorý je tam hospitalizovaný od 10. októbra. Prezident by mal odcestovať na zámok v Lánoch, kde by mal v piatok vymenovať za nového premiéra predsedu ODS Petra Fialu.- Taliansko včera sprísnilo reštriktívne opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu pre nezaočkovaných občanov. Začnú platiť od 6. decembra a nepovoľujú nezaočkovaným vstup do reštaurácií, kín či na športové podujatia. Povinné očkovanie proti covidu sa rozširuje pre ďalšie profesie. Od 15. decembra bude platiť aj pre zamestnancov škôl, polície a armády. Povinne sa budú musieť dať zaočkovať aj príslušníci nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehru).- Od 22. januára budú musieť byť všetci cudzinci vstupujúci do USA zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Takéto opatrenie platí už od 8. novembra pre osoby cestujúce za účelom turizmu a iných dôvodov, ktoré nie sú považované za nevyhnutné.- Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes odohrajú kľúčový zápas v F-skupine Európskej konferenčnej ligy. Na Tehelnom poli privítajú PAOK Solún a trojbodové víťazstvo im zabezpečí postup do ďalšej fázy. O triumf však budú bojovať aj hostia, pretože aj pre nich bude znamenať víťazstvo definitívu postupu.- Hromadné podujatia na Slovensku sú po zavedení dvojtýždňového lockdownu od dnes zakázané, no profesionálne športové súťaže môžu pokračovať bez účasti divákov.