Sprejazdnili premostenie Hornádu medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Na snímke dočasné premostenie rieky Hornád medzi obcami Kysak a Veľká Lodina, ktorého výstavbu zabezpečovali profesionálni vojaci zo Ženijného práporu Sereď a hasiči Záchrannej brigády HaZZ v Humennom. Kysak, 18. januára 2021. Foto: TASR František Iván

Kysak 18. januára (TASR) – Dočasné premostenie rieky Hornád medzi obcami Kysak a Veľká Lodina (okres Košice-okolie) otvorili v pondelok popoludní pre vozidlá aj chodcov. Pôvodný most tam pre havarijný stav uzavreli v auguste minulého roka, pričom v októbri došlo k jeho zrúteniu do rieky.Úsek sprejazdnili krátko pred 15.00 h. Vozidlá vrátane autobusov, záchranných zložiek a nákladných áut s hmotnosťou do 40 ton môžu po ňom jazdiť obojsmerne v jednom jazdnom pruhu s potrebou dať prednosť v jazde protiidúcim vozidlám. Vodiči museli predtým využívať zhruba 1,3 kilometra dlhú obchádzkovú trasu v blízkosti rieky cez osadu Sopotnica.Mostné provizórium bude dovtedy, dokiaľ sa nezačne výstavba nového mosta. Budovali ho profesionálni vojaci zo Ženijného práporu Sereď spolu s hasičmi Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Humennom. Prvky ťažkej mostnej súpravy poskytla okresnému úradu Správa štátnych hmotných rezerv SR. Ešte predtým v decembri Košický samosprávny kraj (KSK) zabezpečil odstránenie sutín z rieky a potrebné búracie práce na pôvodnom moste.Ministri obrany a vnútra SR Jaroslav Naď a Roman Mikulec (obaja OĽANO) na mieste ocenili spoluprácu a súčinnosť všetkých zapojených zložiek vrátane štátnej správy a krajskej a obecnej samosprávy. Vojaci začali s prácami na premostení 4. januára. "povedal Naď.Podľa starostky Malej Lodiny Adriány Fečkovej premostenie ušetrí vodičom až 20 minút. Poukázala pritom aj na to, že obchádzka okolo Hornádu predstavovala pre vodičov najmä v zimnom období či počas povodní aj značné riziko.Samosprávny kraj aktuálne pripravuje projektovú dokumentáciu na výstavbu nového mosta. Celková rekonštrukcia mosta, ktorého časť sa 31. októbra zrútila do rieky Hornád, by mala stáť viac ako 1,7 milióna eur." povedal predseda KSK Rastislav Trnka.