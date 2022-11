Sprievod svetla rozsvieti stromček na námestí v Nitre

Nitra 20. novembra (TASR) – Z Nitrianskeho hradu sa v prvú adventnú nedeľu 27. novembra presunie do centra mesta Sprievod svetla. Pri príležitosti začiatku tohtoročného adventu ho pripravilo Nitrianske biskupstvo v spolupráci s mestom Nitra. Účastníci sprievodu absolvujú svoju Via Noce – cestu nocou so svetielkami a poputujú dole hradným vŕškom až na Svätoplukovo námestie, kde spoločne s predstaviteľmi mesta rozsvietia stromček, informovalo Biskupstvo Nitra.



Účastníci sprievodu sa začnú schádzať od 16.00 h na Nitrianskom hrade. Do sprievodu by si mali priniesť svetielko podľa svojich možností, s ktorým budú putovať, najlepšie sviečku zabezpečenú proti nepriaznivému počasiu alebo lampášik, vyzvalo verejnosť biskupstvo. V rámci programu budú od 16.15 h zaznievať adventné piesne v podaní katedrálneho zboru Psallite Deo pod vedením Vladímíra Kopca. Následne pozdraví účastníkov sprievodu nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý požehná adventný veniec a zažne na ňom prvú sviecu.