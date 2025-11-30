< sekcia Regióny
Sprievod svetla symbolicky otvorí vianočné mestečko v Nitre
Sprievod sa začne požehnaním adventného venca a zapálením prvej sviece.
Autor TASR
Nitra 30. novembra (TASR) - Tradičný sprievod svetla smerujúci z Nitrianskeho hradu na Svätoplukovo námestie v centre Nitry symbolicky otvorí tamojšie vianočné mestečko. Ako informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek, mestečko tvorí 30 stánkov, jeho súčasťou je vyhliadkové kolo i kolotoč pre deti. Námestiu dominuje 14 metrov vysoký vianočný stromček.
Sprievod sa začne požehnaním adventného venca a zapálením prvej sviece. „Pútnici so zažatými lampášmi a sviecami sa spoločne vydajú na symbolickú cestu nocou z Nitrianskeho hradu na Svätoplukovo námestie, súčasťou ktorej budú zastavenia pri stĺpe so súsoším Immaculaty so spomienkou na všetkých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti, a pri soche kniežaťa Pribinu so vzdaním úcty našim predkom,“ priblížilo Biskupstvo Nitra.
Za hlaholu zvonov nitrianskych chrámov sprievod doputuje na Svätoplukovo námestie do adventného mestečka, ktoré bude následne o 17.00 h symbolicky otvorené. „Pútnici v sprievode tak symbolicky prinesú svetlo na adventný veniec na Svätoplukovom námestí, od ktorého bude rozsvietený aj vianočný strom na námestí,“ dodalo biskupstvo.
Od pondelka 1. decembra sa na námestí uskutočnia každý deň kultúrne podujatia. Mesto pripravilo koncerty, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, trhy, dobročinné akcie. V nedeľu 7. decembra príde na Svätoplukovo námestie Mikuláš so svojím sprievodom. Jeho príchod bude spojený s divadelným predstavením Starého divadla Karola Spišáka Luskáčik a Mikuláš.
