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Sprievod svetla v Nitre priniesol požehnané svetlo z hradu na námestie
Po požehnaní adventného venca a zapálení prvej sviece sa pútnici so zažatými lampášmi a sviecami spoločne vydali na symbolickú cestu nocou z Nitrianskeho hradu na Svätoplukovo námestie.
Autor TASR
Nitra 29. novembra (TASR) - Tradičným Sprievodom svetla z Nitrianskeho hradu na Svätoplukovo námestie v Nitre sa rozsvietil vianočný stromček v adventnom mestečku. Sprievod sa začal v nedeľu o 16.30 h.
Po požehnaní adventného venca a zapálení prvej sviece sa pútnici so zažatými lampášmi a sviecami spoločne vydali na symbolickú cestu nocou z Nitrianskeho hradu na Svätoplukovo námestie. Súčasťou ich cesty boli zastavenia pri stĺpe so súsoším Immaculaty so spomienkou na zosnulých a pri soche kniežaťa Pribinu so vzdaním úcty našim predkom, informovalo Biskupstvo Nitra.
Za hlaholu zvonov všetkých nitrianskych chrámov potom sprievod doputoval na Svätoplukovo námestie. Symbolicky priniesol požehnané svetlo z adventného venca na hrade na adventný veniec na námestí, od ktorého rozsvietili aj vianočný stromček.
Počas vianočných trhov sú pre návštevníkov pripravené koncerty spevákov i kapiel, folklórne vystúpenia a programy pre deti. K najočakávanejším momentom adventu patrí každoročne príchod Mikuláša. Ten prejde ulicami Nitry spoločne so sprievodom v nedeľu 6. decembra.
Stánky s remeselnými výrobkami a občerstvením sú otvorené do 23. decembra denne od 10.00 do 20.00 h s možnosťou predĺženia do 22.00 h. Po Vianociach bude občerstvenie dostupné od 27. do 30. decembra v rovnakom čase.
Po požehnaní adventného venca a zapálení prvej sviece sa pútnici so zažatými lampášmi a sviecami spoločne vydali na symbolickú cestu nocou z Nitrianskeho hradu na Svätoplukovo námestie. Súčasťou ich cesty boli zastavenia pri stĺpe so súsoším Immaculaty so spomienkou na zosnulých a pri soche kniežaťa Pribinu so vzdaním úcty našim predkom, informovalo Biskupstvo Nitra.
Za hlaholu zvonov všetkých nitrianskych chrámov potom sprievod doputoval na Svätoplukovo námestie. Symbolicky priniesol požehnané svetlo z adventného venca na hrade na adventný veniec na námestí, od ktorého rozsvietili aj vianočný stromček.
Počas vianočných trhov sú pre návštevníkov pripravené koncerty spevákov i kapiel, folklórne vystúpenia a programy pre deti. K najočakávanejším momentom adventu patrí každoročne príchod Mikuláša. Ten prejde ulicami Nitry spoločne so sprievodom v nedeľu 6. decembra.
Stánky s remeselnými výrobkami a občerstvením sú otvorené do 23. decembra denne od 10.00 do 20.00 h s možnosťou predĺženia do 22.00 h. Po Vianociach bude občerstvenie dostupné od 27. do 30. decembra v rovnakom čase.