Sprievodcovia po pamiatkach na Záhorí budú mať nové uniformy

Skalica 8. mája (TASR) – Sprievodcovia po pamiatkach v mestách Holíč a Skalica budú v novej turistickej sezóne sprevádzať návštevníkov v nových uniformách. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



OOCR Záhorie podala žiadosť v rámci schémy podpory cestovného ruchu na Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. "Ide o podporu produktov cestovného ruchu a propagáciu, momentálne čakáme na schválenie. Zámerom aktivity je zakúpenie historických kostýmov, ktoré sa budú používať pri sprevádzaní návštevníkov mestami Skalica a Holíč. Má to byť kostým kupca alebo sedliaka, teda bežného občana historického obdobia," uviedol Lidaj.



Ako doplnil, sprievodcovia v nich budú sprevádzať po pamiatkach, meste, zaujímavých lokalitách alebo pri rôznych podujatiach. "Taktiež by sa mali zakúpiť dva historické honosné kostýmy pre mesto Skalica. Ide o historický kostým kráľa Ľudovíta a jeho manželky zo 14. storočia. Mali by slúžiť pri slávnostných príležitostiach a výnimočných podujatiach," doplnil riaditeľ organizácie.



"Okrem sprievodcov v nových uniformách sú pred každou pamiatkou vynovené informačné tabule a informačné stojany. Pri prehliadke františkánskeho kláštora si budú môcť návštevníci pozrieť krátku videoprezentáciu o pečení pravého Skalického trdelníka," informovala vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu v meste Skalica Renáta Medňanská.



Ako uviedla, popri novinkách pre návštevníkov budú organizované tematické prehliadky pamiatok mesta. "Veľkou novinkou v sezóne bude prehliadka mesta na konskom povoze s názvom Kráľovský okruh po Skalici, ktorá bude sprevádzaná výkladom sprievodcu. Taktiež môžu návštevníci využiť bezplatnú mobilnú zábavno-poznávaciu aplikáciu o našich pamiatkach Geohra," uviedla Medňanská.