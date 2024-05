Sprievodný program Divadelnej Nitry ponúkne diskusie i prehliadky

Nitra 28. mája (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra už o niekoľko dní vstúpi do 33. ročníka. V hlavnom programe ponúkne šesť inscenácií zo Slovenska, z Česka, Poľska a Maďarska. Tento rok sa koná v novom termíne od 8. do 12. júna a okrem Nitry sa rozrastie aj do Bratislavy a do Košíc.



Ako pripomenuli organizátori, súčasťou festivalu bude aj bohatý sprievodný program. Špeciálny priestor Black Box výbeh pred bodom.K7 na Štefánikovej triede priblíži návštevníkom život nevidiacich ľudí. "Od 7. do 9. júna ukážeme, ako vyzerá jedno ráno nevidiaceho a čo všetko zvládnu deti i dospelí, ktorí stratili zrak. Od prípravy raňajok, cez písanie na počítači až po maľovanie obrázkov," uviedli.



Osudy Ukrajincov, ktorí na Slovensko ušli pred vojnou, priblížia v nitrianskej synagóge podujatia Noc pre Ukrajinu, ktoré sa uskutoční 8. júna a Deň pre Ukrajinu, ktoré sa bude konať 9. júna. "Pozvali sme ich, aby nám rozpovedali svoje osudy, priniesli autentické fotografie, zaspievali národné piesne a ponúkli výrobky šikovných rúk. Navyše premietneme autentické dokumentárne zábery slovenských filmárov z Ukrajiny a vypočujeme si úryvky nových ukrajinských hier v podaní hercov Divadla Andreja Bagara," priblížili podujatie organizátori.



Prehliadka mesta s názvom Aj toto je umenie: Oskar Singer - od Vily K po Robotnícky kultúrny dom predstaví zaujímavé domy a objekty v uliciach Nitry. Účastníci sa na ňu vydajú 7. júna o 21. hodine spred Vily K na Kmeťkovej ulici. Festival ponúkne 9. júna aj veľkú verejnú debatu, ktorá sa bude konať v synagóge od 21. hodiny. "Michal Havran a Michal Hvorecký sa stretnú v Nitre, aby sa v brilantnom slovnom súboji dopátrali odpovedí na otázky ako nestratiť nádej, prečo tu naďalej zostávame a čo môže urobiť každý z nás, aby sa veci pohli k lepšiemu," doplnili organizátori.



Ako pripomenuli 12. júna sa v bode.K7 zídu lídri medzinárodného vzdelávacieho projektu Common Ground Dialogues, aby rozprávali o metódach práce so znevýhodnenými skupinami i o tom, ako zabrániť šíreniu intolerancie, rastúcej polarizácii v spoločnosti, zvyšovaniu nerovnosti, populizmu, radikalizmu či rasizmu.