Sprievodný program podujatí v Prievidzi pripomenie výročia mesta

Prievidza 9. februára (TASR) - Mesto Prievidza pripravuje i v tomto roku viacero tradičných príležitostných trhov. Sprievodné programy v rámci podujatí budú odkazovať i na dve výročia mesta, ktoré si v tomto roku pripomína, a to prvú písomnú zmienku a udelenie privilégií. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky Michaela Beňadiková.



"Po pandemickej prestávke plánuje samospráva v tomto roku realizovať príležitostné trhy v plnom rozsahu, ktoré návštevníkom ponúknu sezónny sortiment, miestnu gastronómiu i tematický kultúrny program," uviedla Beňadiková.



Prievidza si v tomto roku podľa nej pripomína 910. výročie prvej písomnej zmienky a 640. výročie udelenia mestských privilégií. "Sprievodné programy v rámci mestských podujatí tak budú bohatšie a budú korešpondovať s historickými reáliami, ktoré mali výrazný vplyv na rozvoj mesta," skonštatovala.



Samospráva pripravuje viacero príležitostných trhov, v apríli to budú veľkonočné trhy, v auguste Prievidzské hody. Začiatok septembra bude patriť Baníckemu jarmoku, sortiment k pamiatke zosnulých bude mesto ponúkať od konca októbra do začiatku novembra, vianočné trhy sa v tomto roku uskutočnia od 13. do 23. decembra.