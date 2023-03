Sprístupnenie Krásnej Hôrky závisí od vody, problémom je vodojem

Krásnohorské Podhradie 21. marca (TASR) – Sprístupnenie hradu Krásna Hôrka verejnosti bude závisieť aj od zabezpečenia prístupu vody. Pre nedostatočnú výdatnosť vodného zdroja v Krásnohorskom Podhradí plánujú vodári vybudovať vyše štyri kilometre dlhé výtlačné potrubie z Rožňavy. Problémom je však neskolaudovaný vodojem v obci, na ktorý sa má plánovaný vodovod pripájať. Vedenie Slovenského národného múzea (SNM) hľadá aj alternatívne riešenia, tie však nepovažuje za ideálne.



Vybudovanie výtlačného potrubia z Rožňavy do Krásnohorského Podhradia pripravuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), projekt plánuje financovať z vlastných zdrojov a aktuálne pracuje na spracovávaní projektovej dokumentácie. Trvanie stavebných prác po získaní všetkých povolení odhaduje na osem mesiacov.



"V súčasnosti je obec Krásnohorské Podhradie zásobovaná pitnou vodou z vodárenských zdrojov prameň Pod hradom a prameň Štôlňa. Prameň Štôlňa zásobuje dve tretiny obce a je nepostačujúci z dôvodu zníženej výdatnosti. Okrem toho je existujúci vodný zdroj súčasťou starého banského diela, v ktorom v čase výdatných zrážok dochádza k zavaľovaniu horninou, čo spôsobuje zákal vo vodnom zdroji," vysvetlila pre TASR VVS s tým, že rekonštrukcia vodného zdroja by bola ekonomicky aj technicky mimoriadne náročná.



Pre zabezpečenie vody na Krásnej Hôrke preto vodári plánujú prepojiť vodojemy v Rožňave a Krásnohorskom Podhradí výtlačným potrubím s celkovou dĺžkou 4380 metrov. Obec by tak bola zásobovaná aj vodou z vodárenských zdrojov Rožňavského skupinového vodovodu. Problémom je však vodojem v Krásnohorskom Podhradí, na ktorý má byť vodovod napojený.



"Vodojem v skutočnosti stojí, ale stavba nie je zapísaná v katastri. Je na nevyrovnanom pozemku a nie je skolaudovaný," priblížila pre TASR manažérka obnovy hradu a zástupkyňa riaditeľky SNM - Múzea Betliar Erika Šmelková. Ako pre TASR uviedol starosta obce Štefan Kún, vodojem je používaný už desaťročia a na to, že nie je skolaudovaný, sa prišlo pri riešení zabezpečenia vody na hrade v súvislosti s jeho obnovou. "Pracujeme na tom a verím, že bude skolaudovaný čo najskôr," dodal Kún.



O probléme so zabezpečením vody na Krásnej Hôrke hovoril na mediálnom dni v prvej polovici marca priamo na hrade aj generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Prístup k vode je dôležitý na prevádzku hradu, ale najmä z dôvodu protipožiarnej ochrany. Z vodovodu má byť totiž zásobovaná aj protipožiarna a akumulačná nádrž priamo na hradnom kopci. "Momentálne je to jedno z najvážnejších rizík tejto stavby, respektíve otvorenia hradu. Ak nebudeme mať vodu, budeme musieť hľadať náhradné riešenia a tie nebudú ideálne," skonštatoval Panis.



Hrad Krásna Hôrka zdevastoval 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na obnovu hradu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur. Ku koncu februára bolo v rámci rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky preinvestovaných vyše 9,3 milióna eur.