SPŠ dopravná vo Zvolene sa zmení na moderné vzdelávacie centrum

Zvolen 6. decembra (TASR) – Multitechnologický vzdelávací polygón, na Slovensku jediný svojho druhu, chce do troch rokov vybudovať Stredná priemyselná škola (SPŠ) dopravná vo Zvolene. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ako zriaďovateľ školy chce na projekt získať približne päť miliónov eur z eurofondov.



Ako na utorkovom predstavení projektu priamo v priestoroch školy uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter, cieľom je vybudovať moderné, špičkovo technologicky vybavené vzdelávacie centrum v oblasti dopravy so širokou ponukou odborných vzdelávacích aktivít aj v rámci celoživotného vzdelávania. Súčasťou projektu je tiež zavedenie nového študijného odboru inteligentné systémy v doprave a priemysle.







"Vybudovaním vzdelávacieho polygónu chceme reagovať aj na potreby trhu práce a zvýšiť možnosti uplatnenia absolventov školy v praxi. Vytvoríme tiež priestor na popularizáciu vedy a na aktivity kariérneho poradenstva," priblížila riaditeľka školy Romana Trnková.



Prestavba asi polovice priestorov školy, ktorá by sa mohla začať už na budúci rok, prinesie napríklad chodby plné interaktívnych monitorov, v podlahe chodby pribudnú rôzne senzory, kontrolné meracie body v doprave a iné inteligentné prvky. Projekt je zameraný aj na energetické šetrenie, keď sa napríklad na základe záznamu senzorov budú vykurovať triedy.



Podľa Luntera projekt, ktorý dnes BBSK predstavil, je pokračovaním snaženia o kvalitatívny posun stredného školstva. "Už dnes sa na moderné školy budúcnosti mení osem ďalších stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, pre ktoré kraj získal 32,6 milióna eur v rámci iniciatívy Catching-up Regions," pripomenul. Ďalších šesť škôl, medzi ktorými je aj SPŠ dopravná vo Zvolene, má vypracované rozvojové projekty v celkovej hodnote 25 miliónov eur. O ich financovanie sa bude samosprávny kraj uchádzať z eurofondov v rámci aktuálneho programového obdobia.