SPŠ E. Belluša v Trenčíne je bližšie k titulu centra excelentnosti

Trenčín 2. decembra (TASR) - Stredná priemyselná škola (SPŠ) Emila Belluša v Trenčíne je bližšie k získaniu prestížneho titulu centra excelentnosti. Vyplýva to z podpisu memoranda o spolupráci medzi školou, Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK), Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), Republikovou úniou zamestnávateľov a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska. Informoval o tom Dominik Antal z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



Memorandum je pre školu prvým krokom na ceste k získaniu titulu centra excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (CEOVP) v oblasti stavebníctva. Jeho splnenie je podmienené dodržiavaním prísnych kritérií. Cieľom centier excelentnosti bude prepojenie teoretického vzdelávania a praxe, zlepšenie kvality odborného vzdelávania a spolupráce medzi miestnymi partnermi v oblasti odborného vzdelávania, zamestnávateľmi a výskumnými inštitúciami. CEOVP sa môžu stať len dve odborné školy v celom Trenčianskom kraji.



"Chceme pomôcť školám aj v spolupráci s profesijnými partnermi, aby získali aj manažérske vlastnosti, ako kvalitne manažovaný organizmus," vysvetlil Mário Lelovský, prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov.



Zmyslom Národného projektu CEOVP je vytvoriť a nastaviť v Slovenskej republike systém minimálne ôsmich centier excelentnosti, ktoré budú mentorom odborného vzdelávania v určenej oblasti. Do užšieho výberu stredných škôl, ktoré sa budú môcť o tento prestížny titul uchádzať, postúpila aj Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici. Tá obdobné memorandum s krajom, so ŠIOV, Slovenskou obchodnou komorou a s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy už podpísala.



"Bude sa zvyšovať kvalita odborného vzdelávania, o tom to centrum excelentnosti je. Myslím, že táto stredná priemyselná škola stavebná má všetky predpoklady na to, aby zabojovala o titul centra excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy v roku 2027," doplnil predseda TSK Jaroslav Baška.