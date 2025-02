SPŠ elektrotechnická sa zapojí do projektu centier excelentnosti

Prešov 10. februára (TASR) - Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom pondelňajšom zasadnutí schválilo vstup Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove do Národného projektu Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (CEOVP). Cieľom projektu je vybudovanie siete excelentných centier odborného vzdelávania na Slovensku.



Krajskí poslanci schválili aj prípravu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy týkajúcej sa Podpory pilotných centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy. Projekt má za cieľ modernizáciu a rozšírenie materiálno-technického vybavenia školy, čím sa zabezpečí vyššia kvalita vzdelávania v oblasti elektrotechniky.



SPŠ v Prešove bola vybraná ako jedno z 18 pilotných centier excelentnosti v rámci Slovenska. Škola podľa vedúceho odboru školstva Úradu PSK Jána Furmana získa moderné vybavenie laboratórií, učební a budú tiež preškolení zamestnanci.



"Ďalej to bude vstup zamestnávateľov do vyučovacieho procesu, lektorovanie zo strany zamestnávateľov a podobne. Čiže prepojenie spolupráce štátnej inštitúcie, školy, samosprávneho kraja, asociácií a samozrejme zamestnávateľov," vysvetlil Furman.



Škola sa podľa jeho slov dlhodobo umiestňuje na popredných priečkach v rámci rôznych ratingov. "Chceme, aby tá excelentnosť ešte gradovala ďalej. Aj v tom kontexte, že je to veľmi dobrá výberová škola a na druhej strane má veľmi dobrú spoluprácu so zamestnávateľmi. Predpokladáme alokáciu finančných prostriedkov v rámci výzvy okolo dvoch miliónov eur, ale celkovú investíciu budeme vedieť až po napísaní a spracovaní konkrétneho reálneho projektu," doplnil Furman.



Projekt Centrá excelentnosti OVP realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) od októbra 2023, pričom jeho financovanie je zabezpečené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Celková alokácia na projekt je 15,58 milióna eur, pričom cieľom je vytvorenie metodického systému pre excelentné odborné školy, profesijný rozvoj učiteľov a modernizácia infraštruktúry zapojených škôl.



V októbri 2024 bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi ŠIOV, stavovskými a profesijnými organizáciami, SPŠ elektrotechnickou v Prešove a PSK. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán vyhlásilo synergickú výzvu na podporu týchto centier s celkovou alokáciou 25 miliónov eur.



Prvé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je otvorené do 17. marca, druhé kolo do 26. mája 2025. Výška podpory pre jednotlivé školy sa predpokladá na úrovni približne dvoch miliónov eur. Výška spolufinancovania zo strany PSK bude známa po vypracovaní konkrétneho rozpočtu školy.