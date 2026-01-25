< sekcia Regióny
SPŠ v Bystrici organizuje druhý ročník Hackfestu
Tímy z krajín V4 budú riešiť úlohy z oblastí ako analýza malwaru a reverzné inžinierstvo, webová a binárna exploatácia, kryptografia, OSINT a digitálna forenzná analýza.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. januára (TASR) - Na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici sa 27. a 28. januára uskutoční druhý ročník medzinárodného podujatia Hackfest, ktoré sa zameriava na prípravu novej generácie odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. TASR o tom informovala riaditeľka školy, ktorá je držiteľom ocenenia Digitálna jednotka 2025, Jana Lubyová.
„Už prvý ročník Hackfestu ukázal, že kvalitné vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti je v dnešnej dobe kľúčové. Druhý ročník prichádza s vyššími ambíciami, medzinárodnou účasťou a úlohami modelujúcimi útoky, ktoré dnes spôsobujú výpadky kritických služieb v celej Európe,“ konštatovala Lubyová.
Tímy z krajín V4 budú riešiť úlohy z oblastí ako analýza malwaru a reverzné inžinierstvo, webová a binárna exploatácia, kryptografia, OSINT a digitálna forenzná analýza.
Hackfest 2026 reaguje na aktuálnu realitu. Experti sa zhodujú, že v tomto roku budú kybernetické útoky ešte rýchlejšie, presnejšie a vo veľkej miere podporované umelou inteligenciou. Čeliť im bude každý štát.
„Škola prostredníctvom krúžku Ethical Hackers pripravuje žiakov v špecializovanej učebni kybernetickej bezpečnosti na situácie, ktoré už dnes stoja štáty milióny eur a dôveru verejnosti,“ doplnila Lubyová.
Podujatie sa koná v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK), Clustrom kybernetickej bezpečnosti a Národným bezpečnostným úradom. Program doplnia odborné prednášky z praxe zamerané na skutočné incidenty, ich priebeh, škody a poučenia.
„BBSK je aktívnou súčasťou digitálnej a inovačnej budúcnosti Slovenska. Hackfest prepája mladé talenty, odborníkov z praxe, verejného sektora aj technologických firiem. Ich spolupráca je kľúčová pre posilnenie kybernetickej bezpečnosti, ale i pre rozvoj regiónu založeného na vedomostiach a inováciách. Podujatia ako toto posilňujú našu pripravenosť na výzvy digitálnej doby,“ zdôraznil podpredseda BBSK Mikuláš Pál.
