Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 25. január 2026Meniny má Gejza
< sekcia Regióny

SPŠ v Bystrici organizuje druhý ročník Hackfestu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Tímy z krajín V4 budú riešiť úlohy z oblastí ako analýza malwaru a reverzné inžinierstvo, webová a binárna exploatácia, kryptografia, OSINT a digitálna forenzná analýza.

Autor TASR
Banská Bystrica 25. januára (TASR) - Na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici sa 27. a 28. januára uskutoční druhý ročník medzinárodného podujatia Hackfest, ktoré sa zameriava na prípravu novej generácie odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. TASR o tom informovala riaditeľka školy, ktorá je držiteľom ocenenia Digitálna jednotka 2025, Jana Lubyová.

Už prvý ročník Hackfestu ukázal, že kvalitné vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti je v dnešnej dobe kľúčové. Druhý ročník prichádza s vyššími ambíciami, medzinárodnou účasťou a úlohami modelujúcimi útoky, ktoré dnes spôsobujú výpadky kritických služieb v celej Európe,“ konštatovala Lubyová.

Tímy z krajín V4 budú riešiť úlohy z oblastí ako analýza malwaru a reverzné inžinierstvo, webová a binárna exploatácia, kryptografia, OSINT a digitálna forenzná analýza.

Hackfest 2026 reaguje na aktuálnu realitu. Experti sa zhodujú, že v tomto roku budú kybernetické útoky ešte rýchlejšie, presnejšie a vo veľkej miere podporované umelou inteligenciou. Čeliť im bude každý štát.

Škola prostredníctvom krúžku Ethical Hackers pripravuje žiakov v špecializovanej učebni kybernetickej bezpečnosti na situácie, ktoré už dnes stoja štáty milióny eur a dôveru verejnosti,“ doplnila Lubyová.

Podujatie sa koná v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK), Clustrom kybernetickej bezpečnosti a Národným bezpečnostným úradom. Program doplnia odborné prednášky z praxe zamerané na skutočné incidenty, ich priebeh, škody a poučenia.

BBSK je aktívnou súčasťou digitálnej a inovačnej budúcnosti Slovenska. Hackfest prepája mladé talenty, odborníkov z praxe, verejného sektora aj technologických firiem. Ich spolupráca je kľúčová pre posilnenie kybernetickej bezpečnosti, ale i pre rozvoj regiónu založeného na vedomostiach a inováciách. Podujatia ako toto posilňujú našu pripravenosť na výzvy digitálnej doby,“ zdôraznil podpredseda BBSK Mikuláš Pál.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude