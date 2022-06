SPŠ v Novom Meste nad Váhom dostane nové stroje za takmer 300.000 eur

Nové Mesto nad Váhom 13. júna (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce v rámci modernizácie praktického vyučovania kúpiť pre Strednú priemyselnú školu (SPŠ) v Novom Meste nad Váhom nové obrábacie CNC stroje s príslušenstvom. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnil TSK vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Celková odhadovaná hodnota zákazky je viac ako 286.000 eur bez DPH. Nákup CNC strojov s príslušenstvom bude financovaný z eurofondov v rámci projektu Modernizácia praktického vyučovania.



Stroje by mala škola dostať do desiatich mesiacov od zadania zákazky. Lehota na predkladanie ponúk do verejného obstarávania je do 11. júla.