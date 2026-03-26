SPŠE v Prešove sa zmení na Centrum excelentnosti odborného vzdelávania
Národný projekt Centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy cieli na celkovo 15 rôznych oblastí.
Autor TASR
Prešov 26. marca (TASR) - Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v Prešove odštartovala premenu na Centrum excelentnosti odborného vzdelávania. Ako jediná škola v kraji bola zapojená do národného projektu ministerstva školstva a zaradená medzi 18 vybraných škôl na Slovensku. Vďaka investícii za viac ako dva milióny eur z Európskeho sociálneho fondu a Programu Slovensko prejde modernizáciou výučby, digitalizáciou, podporou inklúzie aj posilnením spolupráce s firmami a partnermi. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.
„Chceme, aby SPŠE Prešov bola moderným centrom technického vzdelávania, ktoré pripraví žiakov na prax, podporí rozvoj talentov a posilní prepojenie škôl s firmami. Samotný projekt prinesie aj ďalšie benefity, sústreďuje sa na inovácie, udržateľnosť a moderné vzdelávacie metódy,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Národný projekt Centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy cieli na celkovo 15 rôznych oblastí. Pôjde okrem iného o inovovanie vzdelávacieho obsahu, podporu a rozvoj osobnostných predpokladov žiakov a ich digitálnych zručností. Projekt prinesie aj vzdelávanie pedagogických zamestnancov či užšiu spoluprácu so zamestnávateľmi.
Škola už v minulom období zaviedla duálne vzdelávanie, podieľala sa na tvorbe vzorových učebných plánov pre študijný odbor elektrotechnika a rozšírila výučbu o nové predmety zamerané na rozvoj osobnostných zručností a podnikania či vznik startupov.
Samotná modernizácia budovy, ktorá potrvá do začiatku nového školského roka, prinesie vznik nových odborných učební a laboratórií - napríklad pre kybernetickú bezpečnosť, umelú inteligenciu, priemyselnú robotiku či virtuálnu realitu. Škola získa nové technológie vrátane špecializovaných softvérov a troch priemyselných robotov.
„Veríme, že všetky tieto realizované a plánované aktivity nás už v budúcom roku posunú nielen k získaniu značky centra excelentnosti, ale aj k tomu najdôležitejšiemu, a to poskytovať našim absolventom najvyššiu kvalitu vzdelávania a pripraviť ich do praxe. Chceme byť centrom, ktoré ponúka možnosti celoživotného vzdelávania a prepája profesijné zoskupenia, firmy, školy s cieľom rešpektovať aktuálne trendy a pripraviť absolventov na trh práce,“ doplnil riaditeľ SPŠE v Prešove Martin Broda.
Školu v súčasnosti navštevuje viac ako 680 žiakov v štvorročných študijných odboroch elektrotechnika a informačné a sieťové technológie. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi profesijnými zoskupeniami, klastrami a renomovanými technologickými IT firmami na území Prešovského a Košického kraja i v rámci Slovenska.
