< sekcia Regióny
SPU a pozemkový fond podpísali memorandum o spolupráci
Partnerstvo prináša študentom SPU možnosť získať skúsenosti priamo z prostredia fondu, od správy pôdy cez právne a technické procesy, až po prácu s informačnými systémami.
Autor TASR
Nitra 29. októbra (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) podpísali v stredu memorandum o spolupráci. Cieľom dohody je posilniť prepojenie vzdelávania s praxou a vytvoriť podmienky pre rozvoj novej generácie odborníkov, ktorí budú pôsobiť v pôdohospodárstve a vo verejnej správe, informoval Richard Šmída, generálny riaditeľ SPF. Memorandum nadobúda účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Uzavreté je na dobu neurčitú.
Partnerstvo prináša študentom SPU možnosť získať skúsenosti priamo z prostredia fondu, od správy pôdy cez právne a technické procesy, až po prácu s informačnými systémami. V praxi tak spoznajú, ako funguje výkon práce vo verejnom záujme, ako sa pripravujú zmluvy, stanoviská či dohody, aj ako sa SPF podieľa na spolupráci so samosprávami a štátnymi orgánmi.
Podľa námestníka generálneho riaditeľa SPF Rastislava Juhára má fond záujem, aby boli mladí odborníci po skončení školy pripravení okamžite sa zapojiť do reálnej praxe. Pre SPU je zasa dôležité, aby mali študenti možnosť vidieť, ako funguje pôdohospodárska politika v reálnych podmienkach. „Spolupráca so SPF je dôležitým krokom k zvyšovaniu kvality a atraktivity našich študijných programov,“ skonštatovala rektorka SPU Klaudia Halászová.
Partnerstvo prináša študentom SPU možnosť získať skúsenosti priamo z prostredia fondu, od správy pôdy cez právne a technické procesy, až po prácu s informačnými systémami. V praxi tak spoznajú, ako funguje výkon práce vo verejnom záujme, ako sa pripravujú zmluvy, stanoviská či dohody, aj ako sa SPF podieľa na spolupráci so samosprávami a štátnymi orgánmi.
Podľa námestníka generálneho riaditeľa SPF Rastislava Juhára má fond záujem, aby boli mladí odborníci po skončení školy pripravení okamžite sa zapojiť do reálnej praxe. Pre SPU je zasa dôležité, aby mali študenti možnosť vidieť, ako funguje pôdohospodárska politika v reálnych podmienkach. „Spolupráca so SPF je dôležitým krokom k zvyšovaniu kvality a atraktivity našich študijných programov,“ skonštatovala rektorka SPU Klaudia Halászová.