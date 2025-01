SPU a Technická univerzita pripravujú spoločné študijné programy

Nitra 30. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) vytvoria v rámci projektu AgroForestry do konca roka 2025 spoločné študijné programy. Ako uviedla SPU, plán aktivít prediskutovali predstavitelia oboch univerzít na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo 27. januára na SPU.



Výstupom stretnutia je dohoda na postupe pri vytváraní spoločných študijných predmetov i ďalších aktivít projektu. "Medzi dohodnutými úlohami je aj prepojenie katalógu predmetov, súpisu výskumnej infraštruktúry, dobudovanie centra Euraxess, vytvorenie spoločnej webstránky pre AgroForestry či vytvorenie loga budúceho konzorcia. Prepojí sa tiež vnútorný systém oboch univerzít a počíta sa so vznikom spoločnej rady udržateľnosti," vysvetlila Mária Pietová z SPU.



Cieľom projektu je podpora vytvárania konzorcií vysokých škôl do väčších celkov, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii. "Ďalším zámerom je akreditácia spoločných študijných programov, prepojenie výskumných a inovačných kapacít či spoločné využívanie knižničných, publikačných a IT systémov," pripomenula Pietová.



V rámci projektu sa univerzity zamerajú aj na komplexnú rekonštrukciu vybraných objektov, modernizáciu a dobudovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. "SPU zrekonštruuje Centrum univerzitného športu, vybuduje inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku i inovatívne skleníkové hospodárstvo - Biodom," doplnila Pietová.