SPU hodnotili v rebríčku QS World University Rankings by Subject 2025

Nitra 15. apríla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa umiestnila na zdieľanom 101. až 150. mieste vo svetovom rebríčku QS World University Rankings by Subject 2025. Ako SPU informovala, umiestnenie získala v kategórii poľnohospodárstvo a lesníctvo v rámci Life science.



Do tohtoročného poradia najlepších svetových univerzít zameraných na vzdelávanie v oblasti prírodných vied, poľnohospodárstva a lesníctva bolo zahrnutých takmer 500 inštitúcií. „SPU týmto úspechom a pokračujúcim rastom v akademickom svete potvrdila vedúcu pozíciu poľnohospodárskej univerzity na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni. Zvyšuje to jej medzinárodnú reputáciu a atraktivitu, takže má potenciál prilákať kvalitných študentov a vedcov z celého sveta,“ uviedol prorektor SPU pre vedu a výskum Drahoslav Lančarič.



Ako doplnil, hodnotenie vysokých škôl a univerzít zostavuje analytická spoločnosť Quacquarelli Symonds od roku 2004. Výsledky hodnotenia v kategóriách sú vypočítané na základe piatich kritérií. „Sú to akademická reputácia, reputácia u zamestnávateľov, počet citácií na článok, H-index a medzinárodná výskumná sieť. Prvé dve kritériá sú hodnotené na základe celosvetového dotazníkového prieskumu medzi akademikmi a zamestnávateľmi. Citácie sú určované na základe údajov v databáze Scopus spoločnosti Elsevier. V QS World University Rankings by Subject 2025 bolo hodnotených 1747 univerzít z viac ako 100 krajín,“ dodal Lančarič.