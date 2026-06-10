Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. jún 2026Meniny má Margaréta
< sekcia Regióny

SPU bude spolupracovať s talianskymi univerzitami v regióne Apúlia

.
Na snímke rekonštrukcia budovy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre 31. júla 2015. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Ako informovala SPU, spolupráca sa týka univerzít Universit degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari a Libera Universit Mediterranea.

Autor TASR
Nitra 10. júna (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre buduje partnerstvá s tromi talianskymi univerzitami. K podpisu dohôd o spolupráci došlo v talianskom Bari pri príležitosti otvorenia Honorárneho konzulátu SR v regióne Apúlia.

Ako informovala SPU, spolupráca sa týka univerzít Universit degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari a Libera Universit Mediterranea. „Nové partnerstvá prinesú spoločné výskumné a vzdelávacie projekty, odborné stáže, mobility študentov a zamestnancov, organizáciu konferencií a workshopov či zapájanie sa do medzinárodných inovačných projektov,“ priblížila SPU.

Spolupráca môže v budúcnosti viesť aj k rozvoju spoločných študijných programov, ktoré umožnia získanie dvojitých alebo viacnásobných diplomov. „Región Apúlia je známy svojou silnou poľnohospodárskou tradíciou, a preto sú jeho univerzity prirodzeným partnerom pre SPU. Veríme, že nové spolupráce prinesú konkrétne výsledky vo vzdelávaní, výskume aj prenose poznatkov do praxe,“ doplnil SPU.
.

Neprehliadnite

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN

Kucka poprel správy o konci kariéry: Čoskoro sa vidíme na trávnikoch

ŠTARTUJE FUTBALOVÝ MUNDIAL: Prvýkrát so 48 účastníkmi a v 3 krajinách