< sekcia Regióny
SPU bude spolupracovať s talianskymi univerzitami v regióne Apúlia
Ako informovala SPU, spolupráca sa týka univerzít Universit degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari a Libera Universit Mediterranea.
Autor TASR
Nitra 10. júna (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre buduje partnerstvá s tromi talianskymi univerzitami. K podpisu dohôd o spolupráci došlo v talianskom Bari pri príležitosti otvorenia Honorárneho konzulátu SR v regióne Apúlia.
Ako informovala SPU, spolupráca sa týka univerzít Universit degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari a Libera Universit Mediterranea. „Nové partnerstvá prinesú spoločné výskumné a vzdelávacie projekty, odborné stáže, mobility študentov a zamestnancov, organizáciu konferencií a workshopov či zapájanie sa do medzinárodných inovačných projektov,“ priblížila SPU.
Spolupráca môže v budúcnosti viesť aj k rozvoju spoločných študijných programov, ktoré umožnia získanie dvojitých alebo viacnásobných diplomov. „Región Apúlia je známy svojou silnou poľnohospodárskou tradíciou, a preto sú jeho univerzity prirodzeným partnerom pre SPU. Veríme, že nové spolupráce prinesú konkrétne výsledky vo vzdelávaní, výskume aj prenose poznatkov do praxe,“ doplnil SPU.
Ako informovala SPU, spolupráca sa týka univerzít Universit degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari a Libera Universit Mediterranea. „Nové partnerstvá prinesú spoločné výskumné a vzdelávacie projekty, odborné stáže, mobility študentov a zamestnancov, organizáciu konferencií a workshopov či zapájanie sa do medzinárodných inovačných projektov,“ priblížila SPU.
Spolupráca môže v budúcnosti viesť aj k rozvoju spoločných študijných programov, ktoré umožnia získanie dvojitých alebo viacnásobných diplomov. „Región Apúlia je známy svojou silnou poľnohospodárskou tradíciou, a preto sú jeho univerzity prirodzeným partnerom pre SPU. Veríme, že nové spolupráce prinesú konkrétne výsledky vo vzdelávaní, výskume aj prenose poznatkov do praxe,“ doplnil SPU.