SPU buduje turnikety, budovy zapája do kamerového systému
Autor TASR
Nitra 28. apríla (TASR) - Bezpečnosť akademického prostredia, prevencia možných rizík a spolupráca štátu s univerzitami boli hlavnými témami návštevy ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v utorok na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre. Diskusia sa sústredila najmä na bezpečnostné výzvy, ktorým univerzity v poslednom období čelia vo zvýšenej miere, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.
Rektorka Klaudia Halászová pripomenula špecifiká SPU, ktorá sa nachádza v rozsiahlom otvorenom areáli s rozlohou približne 40 hektárov. „Naša univerzita je súčasťou verejného priestoru mesta. To zvyšuje nároky na bezpečnosť aj financie, no zároveň chceme zostať otvorenou a zelenou univerzitou,“ povedala rektorka. Univerzita preto podľa jej slov v posledných rokoch investovala množstvo financií do obnovy areálu, zelene, infraštruktúry a bezpečnostných systémov.
Rektorka vyzdvihla dobrú spoluprácu s políciou aj hasičmi, ako i postupné budovanie centralizovaného bezpečnostného riadenia univerzitných budov. „Všetky budovy postupne zapájame do kamerového systému a v krátkom čase budeme mať ich bezpečnostné riadenie plne centralizované,“ skonštatovala Halászová. Súčasťou opatrení je i budovanie turniketového systému.
Minister vnútra označil bezpečnosť školského a akademického prostredia za priority rezortu. „Nárast kyberkriminality či bombových vyhrážok ukazuje, že musíme reagovať systémovo a v partnerstve so školami. Cieľom štátu nie je obmedzovať akademickú slobodu, ale vytvoriť rámec, v ktorom sa budú pedagógovia, zamestnanci aj študenti cítiť bezpečne,“ povedal. Zároveň poukázal na význam prevencie, včasného rozpoznania radikalizačných tendencií a otvorenej komunikácie.
Prorektor SPU pre investičný rozvoj Tomáš Tóth pripomenul skúsenosti univerzity s bombovými hrozbami. V uplynulom období čelila SPU 11 takýmto hrozbám. „Vznikla pracovná skupina na ochranu mäkkých cieľov s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre. Dvakrát do roka máme pravidelné stretnutia a postupne školíme pedagógov aj nepedagogických zamestnancov,“ povedal Tóth.
