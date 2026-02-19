Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SPU hľadá dobrovoľníkov pre klinickú štúdiu zameranú na ovčie mlieko

Ilustračné foto Foto: TASR

Vedecký projekt s názvom Toxikologické a nutričné aspekty ovčích produktov vo vzťahu k zdraviu človeka spája výskum v oblasti výživy s praktickým využitím ovčích produktov v stravovaní.

Autor TASR
Nitra 19. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre pripravuje klinickú štúdiu zameranú na vplyv konzumácie ovčieho mlieka na človeka. Štúdia je súčasťou rozsiahleho projektu, ktorý sa sústreďuje na zvýšenie konzumácie ovčích produktov a podporu chovu oviec na Slovensku.

Ako informovala SPU, vedecký projekt s názvom Toxikologické a nutričné aspekty ovčích produktov vo vzťahu k zdraviu človeka spája výskum v oblasti výživy s praktickým využitím ovčích produktov v stravovaní. Pracuje na ňom Ústav výživy a genomiky v spolupráci s Ústavom chovu zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU.

Univerzita aktuálne hľadá dobrovoľníkov, ktorí sa chcú zapojiť do klinickej štúdie. Výskumníci majú záujem o mužov z bežnej populácie vo veku nad 40 rokov, bez závažných ochorení, špeciálnych diétnych režimov a pravidelnej medikamentóznej liečby.

Podmienkou je konzumácia dvoch litrov ovčieho mlieka týždenne. „Spustenie klinickej štúdie je naplánované na apríl 2026 s trvaním osem týždňov. Dobrovoľníkov čaká pred začiatkom odber venóznej krvi a moču, antropometrické vyšetrenie a meranie krvného tlaku. Po ôsmich týždňoch opakovaný odber krvi a moču i kontrolné merania,“ doplnila SPU.
