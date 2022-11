SPU organizuje vianočnú charitatívnu zbierku pre rodiny v núdzi

Nitra 28. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku - Nitra organizuje vianočnú zbierku. Uskutoční sa 5. a 6. decembra od 7.00 do 15.00 h v priestoroch pod Aulou SPU a určená je pre rodiny v nepriaznivej životnej situácii. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



Záujemcovia o zapojenie sa do zbierky môžu darovať trvanlivé potraviny a sladkosti v neporušených obaloch, drogériový tovar, hračky a detské knihy. Žiadané sú najmä olej, mlieko, cukor, cereálie, zeleninové, mäsové a rybie konzervy, omáčky na cestoviny, paštéty. Z drogériového tovaru sú to predovšetkým šampóny, gély, mydlá, prostriedky dentálnej hygieny, vlhčené obrúsky pre deti, plienky, hygienické vložky, krémy či prostriedky na pranie.