SPU v Nitre otvorí v roku 2026/2027 tri nové študijné programy
Autor TASR
Nitra 19. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre otvára od akademického roka 2026/2027 tri nové profesijné študijné programy na bakalárskom stupni štúdia. Na Technickej fakulte pribudne program mechatronika, na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov farmárstvo a na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja manažment miestneho rozvoja, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Vytvorením profesijne orientovaných študijných programov univerzita reaguje na požiadavky praxe, skonštatovala rektorka SPU Klaudia Halászová. „Naším cieľom je produkovať absolventov, po ktorých je dopyt na trhu práce. Po rozhovoroch s firmami a so zamestnávateľmi sme si preto zadefinovali zručnosti, ktoré budú absolventi reálne v praxi potrebovať, a podľa toho sme nastavili profesijné študijné programy. Významnú časť štúdia absolvujú študenti priamo v praxi u zamestnávateľov,“ povedala.
Študijný program mechatronika vznikol v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene v rámci spoločného konzorcia AgroForestry. Nadviaže na stredoškolský odbor agromechatronik, ktorý sa na Slovensku aktuálne vyučuje na štyroch stredných odborných školách. Z troch rokov bakalárskeho štúdia tvorí jeden rok prax.
Farmárstvo je voľbou pre mladých ľudí, ktorým je blízky chov zvierat a rastlinná výroba. Absolvent tohto bakalárskeho profesijného programu dokáže riadiť chov hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných a hydiny pri zachovaní dobrých životných podmienok.
Profesijný študijný program manažment miestneho rozvoja je zameraný na riešenie výziev, ktorým čelia naše mestá a obce. Nie je len o teórii, ale študenti už počas štúdia získajú praktické skúsenosti a zručnosti v rôznych inštitúciách, ktoré neskôr využijú v praxi vo verejnom i v súkromnom sektore.