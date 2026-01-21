Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SPU počas Dní otvorených dverí predstaví svoje fakulty verejnosti

Na archívnej snímke SPU v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič

DOD odštartujú na fakulte biotechnológie a potravinárstva a fakulte ekonomiky a manažmentu. Obe budú pre návštevníkov prístupné 23. januára.

Autor TASR
Nitra 21. januára (TASR) - Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre sa 23. januára začínajú Dni otvorených dverí (DOD), ktoré potrvajú až do 19. marca. Univerzita počas nich sprístupní záujemcom o vysokoškolské štúdium svoje vzdelávacie a výskumné pracoviská na jednotlivých fakultách.

DOD odštartujú na fakulte biotechnológie a potravinárstva a fakulte ekonomiky a manažmentu. Obe budú pre návštevníkov prístupné 23. januára. „Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva otvorí svoje dvere 6. februára. Technická fakulta sprístupní svoje pracoviská 12. a fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 27. februára. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov bude záujemcom o štúdium na vysokej škole sprístupnená 19. marca,“ informovala SPU.

Ako doplnila, počas DOD budú jednotlivé pracoviská univerzity poskytovať informácie o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania, uplatnení absolventov a spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami. „Návštevníci spoznajú našich pedagógov a študentov a dozvedia sa viac aj o možnostiach ubytovania alebo trávenia voľného času,“ doplnila SPU.
.

