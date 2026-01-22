Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SPU podpísala memorandum o spolupráci so spoločnosťou ThermVisia

Na archívnej snímke SPU v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič

Cieľom memoranda je stimulovať výskumné aktivity a tvorivú činnosť študentov.

Autor TASR
Nitra 22. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre podpísala memorandum o spolupráci so spoločnosťou ThermVisia. Firma sa špecializuje na navrhovanie produktov termovízie a nočného videnia pre vonkajšie a priemyselné riešenia. Memorandum upravuje všeobecný rámec spolupráce v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.

Cieľom memoranda je stimulovať výskumné aktivity a tvorivú činnosť študentov, podieľať sa na realizácii praxe, absolventských stáží, podporovať študentské exkurzie a účasť na vzdelávacích podujatiach.

Prorektor SPU a konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura očakáva od spolupráce posilnenie atraktívnosti štúdia a výskumných aktivít, medzi nimi napríklad aktivity pri monitorovaní prevencie škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených voľne žijúcou divou zverou.

ThermVisia v rámci spolupráce s SPU prezentovala prístrojové zariadenia v univerzitnom poľovnom revíri Gápeľ. „V blízkej budúcnosti plánujeme pre študentov SPU v rámci predmetu poľovníctvo, ako aj pre členov Poľovníckeho krúžku Buteo v rámci voľnočasových aktivít zorganizovať prednášku o bezpečnosti uvedených zariadení pri výkone práva poľovníctva,“ povedal bývalý absolvent SPU a dlhoročný vedúci Poľovníckeho krúžku Buteo Jakub Blaška.
.

