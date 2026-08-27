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SPU pomáha vyvíjať robotickú technológiu na triedenie odpadu
Samotné triedenie bude vykonávať delta robot s pneumatickým vákuovým chápadlom, ktorý dokáže vykonať približne 40 až 60 odberov za minútu.
Autor TASR
Nitra 27. augusta (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa zapojila do vývoja inteligentnej robotickej technológie, ktorá má zefektívniť triedenie recyklovateľných materiálov z komunálneho odpadu. Robot s umelou inteligenciou bude triediť recyklovateľné materiály z komunálneho odpadu v rámci projektu AGRI-SORT, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová. Rozpočet projektu je približne 295.000 eur pre všetkých partnerov a jeho realizácia je naplánovaná na desať mesiacov.
Projekt realizuje medzinárodné konzorcium vedené slovenskou technologickou spoločnosťou VÚMZ SK, ktorá zabezpečuje vývoj a integráciu robotického a AI riešenia. Priemyselné testovanie a overenie technológie v reálnej prevádzke zabezpečuje česká spoločnosť SAKO Brno, SPU je odborným a výskumným partnerom projektu prostredníctvom Kreatívneho centra SPU a Technickej fakulty.
Cieľom projektu je vyvinúť a v reálnych prevádzkových podmienkach overiť inteligentnú robotickú bunku na automatizované triedenie recyklovateľných materiálov z komunálneho odpadu, skonštatoval výskumný pracovník Pavol Otepka z Kreatívneho centra SPU. „Riešenie kombinuje robotiku, umelú inteligenciu aj obrazové a spektrálne snímanie (RGB a NIR), vďaka ktorým dokáže identifikovať rôzne druhy materiálov a následne ich automaticky triediť,“ povedal.
Osobitnú pozornosť venujú výskumníci plastovým materiálom, ktorých spoľahlivé rozpoznávanie a triedenie je pri súčasných technológiách ešte stále problematické. Cieľom je zvýšiť množstvo a čistotu získaného recyklovateľného materiálu.
Samotné triedenie bude vykonávať delta robot s pneumatickým vákuovým chápadlom, ktorý dokáže vykonať približne 40 až 60 odberov za minútu. Vytriedené kusy následne uloží do zberných nádob pri linke. „Bunka je navrhnutá modulárne, aby sa dala nasadiť do existujúcich triediacich liniek bez ich zásadnej prestavby,“ priblížila projektová koordinátorka za SPU Marta Harničárová z Technickej fakulty.
Úlohou SPU bude najmä odborná podpora vývoja umelej inteligencie, príprava a kontrola kvality dát využívaných na učenie AI modelov, vývoj a optimalizácia modelov strojového učenia a vyhodnocovanie ich výsledkov počas testovania technológie.
Projekt realizuje medzinárodné konzorcium vedené slovenskou technologickou spoločnosťou VÚMZ SK, ktorá zabezpečuje vývoj a integráciu robotického a AI riešenia. Priemyselné testovanie a overenie technológie v reálnej prevádzke zabezpečuje česká spoločnosť SAKO Brno, SPU je odborným a výskumným partnerom projektu prostredníctvom Kreatívneho centra SPU a Technickej fakulty.
Cieľom projektu je vyvinúť a v reálnych prevádzkových podmienkach overiť inteligentnú robotickú bunku na automatizované triedenie recyklovateľných materiálov z komunálneho odpadu, skonštatoval výskumný pracovník Pavol Otepka z Kreatívneho centra SPU. „Riešenie kombinuje robotiku, umelú inteligenciu aj obrazové a spektrálne snímanie (RGB a NIR), vďaka ktorým dokáže identifikovať rôzne druhy materiálov a následne ich automaticky triediť,“ povedal.
Osobitnú pozornosť venujú výskumníci plastovým materiálom, ktorých spoľahlivé rozpoznávanie a triedenie je pri súčasných technológiách ešte stále problematické. Cieľom je zvýšiť množstvo a čistotu získaného recyklovateľného materiálu.
Samotné triedenie bude vykonávať delta robot s pneumatickým vákuovým chápadlom, ktorý dokáže vykonať približne 40 až 60 odberov za minútu. Vytriedené kusy následne uloží do zberných nádob pri linke. „Bunka je navrhnutá modulárne, aby sa dala nasadiť do existujúcich triediacich liniek bez ich zásadnej prestavby,“ priblížila projektová koordinátorka za SPU Marta Harničárová z Technickej fakulty.
Úlohou SPU bude najmä odborná podpora vývoja umelej inteligencie, príprava a kontrola kvality dát využívaných na učenie AI modelov, vývoj a optimalizácia modelov strojového učenia a vyhodnocovanie ich výsledkov počas testovania technológie.