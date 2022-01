Projekt SPU pomôže pri využívaní zelených technológií v potravinárstve

Nitra 14. januára (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre spúšťa projekt zameraný na podporu začínajúcich podnikateľov, ktorí chcú v potravinárstve využívať zelené technológie. Univerzita na trojmesačný projekt s názvom InUPS získala dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



Cieľom projektu je podpora inovatívnych slovenských startupov a začínajúcich podnikateľov, ktorí chcú v produkcii zdravých potravín využívať technológie a s minimálnou uhlíkovou záťažou. „Zámerom projektu je zlepšiť ich konkurencieschopnosť a internacionalizáciu a posilniť spoluprácu medzi podnikateľmi a akademickou sférou,“ informovala SPU.



Súčasťou aktivít bude aj súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť inovačné projekty v agropotravinárskom sektore. „V rámci Burzy myšlienok a nápadov sa do súťaže môžu prihlásiť podnikateľské subjekty a záujemcovia o podnikanie v Nitrianskom samosprávnom kraji. Prihlásiť sa môžu agropotravinárske startupy, ale aj študenti stredných i vysokých škôl so zaujímavými podnikateľskými nápadmi a zámermi. Tri najúspešnejšie inovačné projekty získajú finančnú odmenu a iné benefity,“ uviedla univerzita.



Výsledkom projektu InUPS má byť aj zriadenie nového podcastového štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU. Bude slúžiť na komunikáciu, delenie sa o informácie, propagáciu a popularizáciu výsledkov zaujímavých projektov. „Podcastové štúdio InUPS bude slúžiť aj ďalším mladým generáciám startupov s inovatívnymi myšlienkami vrátane študentov,“ doplnila univerzita.