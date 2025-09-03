< sekcia Regióny
SPU predstaví na Agrokomplexe inovatívne potraviny i kreatívne centrum
V rámci prezentácie inovatívnych potravinových produktov môžu návštevníci vyskúšať zeleninové čipsy, čaje či rôzne snacky.
Autor TASR
Nitra 3. septembra (TASR) - Výrobky z potravinového inkubátora, knižné novinky i ponuku kreatívneho centra predstavuje Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre na medzinárodnej výstave Agrokomplex. Ako uviedla hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová, expozícia SPU bude návštevníkom k dispozícii v pavilóne M2 počas celého trvania výstavy od 3. do 7. septembra.
V rámci prezentácie inovatívnych potravinových produktov môžu návštevníci vyskúšať zeleninové čipsy, čaje či rôzne snacky. „Kreatívne centrum SPU predstaví špičkový dron a okuliare na virtuálnu realitu. Na výstavnej ploche P sa bude prezentovať Technická fakulta. Nebudú chýbať ani jazdy zručnosti na traktore pod vedením inštruktorov autoškoly Akadémia a simulátor prevrátenia vozidla pri dopravnej nehode,“ priblížila Chosraviová.
Vydavateľstvo SPU predstaví na výstave aj svoje knižné novinky. „Univerzita pripravila tiež expozíciu, v ktorej poskytne informácie o projekte AgroForestry, ktorý pripravuje spoločne s Technickou univerzitou vo Zvolene,“ povedala rektorka SPU Klaudia Halászová.
Jedným zo sprievodných podujatí výstavy Agrokomplex 2025 bude Deň otvorených dverí v Demonštračnej záhrade SPU. Pre návštevníkov budú od 3. do 5. septembra pripravené komentované prehliadky demonštračných a výskumných plôch. Okrem ovocného sadu to bude aj vinohrad, zeleninové výsadby i ukážky menej známych druhov záhradníckych plodín. „Chýbať nebudú ani odborné prednášky a diskusia s odborníkmi SPU. Demonštračná záhrada bude otvorená vždy od 8.00 h do 17.00 h so vstupom každú celú hodinu,“ doplnila Chosraviová.
