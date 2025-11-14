< sekcia Regióny
SPU predstavila najväčšie virtuálne pľúca na Slovensku
Prototyp Smart monitora kvality vzduchu vyvíjali odborníci FEM dva roky.
Autor TASR
Nitra 14. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre predstavila najväčšie virtuálne pľúca na Slovensku a prototyp Smart monitora kvality vnútorného a vonkajšieho vzduchu. Ukážka najväčších virtuálnych pľúc na Slovensku vo virtuálnej jaskyni Kreatívneho centra umožnila predstaviť si vplyv znečisteného ovzdušia na ľudské pľúca, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Podľa vedúceho Laboratória spotrebiteľského a manažérskeho výskumu Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) SPU Jakuba Berčíka vypije človek za deň dva až tri litre vody a zaujíma sa o jej zdravotnú neškodnosť. „Nikto však nerieši, že denne vydýcha 10.000 až 15.000 litrov vzduchu, ktorý môže byť znečistený. To, čo nie je viditeľné, ľudia nevnímajú ako problém, kým nepociťujú zdravotné dôsledky,“ povedal. Odborníci sa pokúsili priblížiť realitu študentom na troch typoch pľúc - zdravých, stredne znečistených a poškodených znečisteným ovzduším.
Prototyp Smart monitora kvality vzduchu vyvíjali odborníci FEM dva roky. Zariadenie nepretržite monitoruje a vyhodnocuje kvalitu vzduchu vo vnútornom a vonkajšom prostredí. Smart monitor kvality vzduchu simuluje dýchanie, na základe špeciálnych algoritmov vyhodnocuje optimálne prostredie a upozorňuje používateľa na potrebu vetrať. Výhodou zariadenia je, že pomáha udržiavať zdravé a komfortné vnútorné prostredie a dosahovať energetické úspory. „Prototyp sa budeme usilovať postupne vylepšiť, zmenšiť, aby zaujal jednotlivých používateľov a harmonizoval s prvkami moderného dizajnu,“ skonštatoval Berčík.
Zvyšovanie povedomia študentov o problematike znečisteného ovzdušia a jeho vplyvoch na kvalitu života v Európe a súčasne navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia je súčasťou projektu Visionair. Projekt prepája vzdelávanie s praxou, rozvíja environmentálne povedomie a podporuje angažovanosť mladých ľudí v ochrane životného prostredia. Hlavným koordinátorom projektu je SPU, konzorcium partnerov tvoria Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Miguela Hernándeza de Elche (Španielsko), Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe (ČR) a Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko).
