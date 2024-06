SPU pripravila Medzigeneračnú letnú univerzitu pre seniorov a vnúčatá

Nitra 18. júna (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre v spolupráci s mestom Nitra organizuje prvú Medzigeneračnú letnú univerzitu. Určená je pre seniorov vo veku od 65 rokov a ich vnúčatá či pravnúčatá vo veku od 7 rokov, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Počas štyroch dopoludní v termíne od 1. do 4. júla sa účastníci spoločne oboznámia s nástrahami na internete a zlepšia si svoje digitálne zručnosti. V Botanickej záhrade SPU si vytvoria spoločný aranžmán, vo Výskumnom centre AgroBioTech nahliadnu do sveta mikroorganizmov, oboznámia sa s kontaminantmi okolo nás a potravinovými alergiami.



V univerzitnej autoškole si účastníci letnej univerzity vyskúšajú svoje vodičské zručnosti a v univerzitnom viváriu sa prenesú do sveta exotických živočíchov. Účasť na aktivitách je bezplatná a maximálny počet je 15 + 15 účastníkov.