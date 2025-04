SPU pripravila nový študijný program manažment miestneho rozvoja

Nitra 4. apríla (TASR) - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre pripravila nový študijný program manažment miestneho rozvoja. Zameraný bude na riešenie výziev, ktorým čelia mestá a obce, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Študenti už počas štúdia získajú praktické skúsenosti a zručnosti v rôznych inštitúciách, ktoré neskôr využijú v praxi vo verejnom i súkromnom sektore. Akreditovaný program pripraví mladých ľudí na kariéru v oblasti verejnej správy, miestneho rozvoja či podnikania. Získajú vedomosti o územnej samospráve, hospodárskych aktivitách na lokálnej úrovni, socioekonomickom rozvoji miest a obcí, ako aj o špecifikách urbanizovaných a vidieckych území.



Interdisciplinárna skladba predmetov im umožní orientáciu v procesoch v rámci samosprávy. Osobitným prínosom bude výučba prostredníctvom praktických predmetov zabezpečovaných v spolupráci s partnermi z praxe, v rámci ktorých študenti získajú reálny pohľad na témy spojené s riadením miestneho rozvoja. Úzke prepojenie s praxou umožní aj memorandum o spolupráci, ktoré podpísala SPU so Združením miest a obcí Slovenska.



Nový študijný program bude možné študovať na prvom stupni štúdia v dennej forme už v akademickom roku 2025/2026. Prihlášku si môžu záujemcovia podať do 30. apríla a v druhom kole do 15. júla.