SPU pripravuje nový študijný program

Na archívnej snímke SPU v Nitre. Foto: TASR Henrich MIšovič

Autor TASR
Nitra 30. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre pripravuje nový študijný program. Ako informovala, zameraný má byť na budúcnosť poľnohospodárstva a potravín.

SPU pripravuje program v spolupráci s University of Cordoba v Španielsku a University of Thessaly v Grécku v rámci projektu Invest s názvom Smart Farming & Resilient Food Systems. „Študenti sa zamerajú na presné poľnohospodárstvo, biotechnológie pre potravinovú odolnosť a klimaticky inteligentné systémy v Španielsku, na Slovensku a v Grécku,“ uviedla SPU.

Ako doplnila, program zahŕňa praktické laboratóriá, virtuálne moduly a dôraz na prístup One Health. „Zohľadňuje súčasné a aktuálne požiadavky praxe a životného prostredia,“ doplnila SPU.
