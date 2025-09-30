< sekcia Regióny
SPU pripravuje nový študijný program
SPU pripravuje program v spolupráci s University of Cordoba v Španielsku a University of Thessaly v Grécku v rámci projektu Invest s názvom Smart Farming & Resilient Food Systems.
Autor TASR
Nitra 30. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre pripravuje nový študijný program. Ako informovala, zameraný má byť na budúcnosť poľnohospodárstva a potravín.
SPU pripravuje program v spolupráci s University of Cordoba v Španielsku a University of Thessaly v Grécku v rámci projektu Invest s názvom Smart Farming & Resilient Food Systems. „Študenti sa zamerajú na presné poľnohospodárstvo, biotechnológie pre potravinovú odolnosť a klimaticky inteligentné systémy v Španielsku, na Slovensku a v Grécku,“ uviedla SPU.
Ako doplnila, program zahŕňa praktické laboratóriá, virtuálne moduly a dôraz na prístup One Health. „Zohľadňuje súčasné a aktuálne požiadavky praxe a životného prostredia,“ doplnila SPU.
