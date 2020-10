SPU pripravuje univerzitnú škôlku pre deti zamestnancov a študentov

Nitra 26. októbra (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre plánuje zriadiť vlastnú materskú školu pre deti zamestnancov a študentov univerzity. Univerzitná materská škôlka Klások by mala vzniknúť k začiatku budúceho školského roka 2021/2022 v priestoroch existujúcej škôlky na Hospodárskej ulici v Nitre, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Budova s pozemkami, kde v súčasnosti už pôsobí materská škola, je vo vlastníctve univerzity. Súčasným prevádzkovateľom zariadenia je mesto Nitra. „Vedenie univerzity vyjadrilo vedeniu mesta svoj zámer, formou zmeny zriaďovateľa prevádzkovať materskú školu v týchto priestoroch v intenciách univerzitnej materskej školy,“ potvrdila Chosraviová.



V materskej škole je v súčasností umiestnených 32 detí, pričom viac ako štvrtinu z nich tvoria deti zamestnancov univerzity. Podľa slov hovorkyne patrí SPU medzi najväčších zamestnávateľov v Nitre a mnohým jej zamestnancom a študentom sa dlhodobo nedarí umiestniť deti do materských škôl v meste. Z tohto dôvodu vznikol zámer SPU prevádzkovať univerzitnú materskú školu Klások pre deti študentov a zamestnancov.



Z pohľadu financovania materskej školy, budú prevažnú časť príjmov tvoriť príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu, tzv. normatív na dieťa, a mesačné platby zákonných zástupcov. Kapacita škôlky je v súčasnosti povolená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Nitra do 32 detí v dvoch triedach, čomu zodpovedá počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov. „Materská škola bude napĺňať filozofiu zelenej univerzity, a to z pohľadu zamerania na zdravú výživu a ekológiu,“ skonštatovala Chosraviová.